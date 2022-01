Dennisova strategie želv, jak na emoce a trend: Webinář Staňte se mistry tradingu II už 1. února

Chcete ještě hlouběji proniknout do pravidel úspěšného tradingu? Zúčastněte se zdarma webináře Staňte se mistry tradingu II a získejte ještě více informací a inspirace o tomto typu investování. Webinářem vás v úterý 1. února provede hlavní makléř Patria Finance a autor následujícího textu Pavol Mokoš. Neváhejte a registrujte se ještě dnes zdarma pod tímto odkazem.

V prvním díle webináře Staňte se mistry tradingu, jehož záznam získáte zdarma zde, jsme si ukousli relativně velké sousto, když jsme se podívali na některá základní pravidla a ukázali jsme si přístupy tří velikánů, jimiž jsou Jesse Livermore, William O´Neil a Mark Minervini. Velice zjednodušeně by se dalo říci, že jejich strategie je založená na obchodování trendů a hledání situací, kdy akcie začíná nabírat na obrátkách ideálně v příznivé kombinaci technických a fundamentálních faktorů. V druhém pokračování webináře Staňte se mistry tradingu bych se rád podíval na principy Stana Weinsteina, který na konci 80. let vydal úspěšnou knihu Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets. Dále se pak seznámíme s investiční strategií Richarda Dennise, který stál za vznikem skupiny „želv“. Dennis si sám vybral tradery, které přezdíval želvy, a které během dvou týdnů zaškolil. Tito tradeři mu pak několik let úspěšně pomáhali zhodnocovat jeho portfolio.

Kromě těchto uvedených úspěšných traderů se podíváme i na další techniky, a především se pak zaměříme na ukázky z praxe. V prvním díle kvůli náročnější teoretické části nezbylo již tolik času na praktické ukázky a případové studie. Po zvládnutí většiny náročnější teorie v minulém webináři se tedy v tom následujícím můžeme více zaměřit na vaše dotazy a na využití teoretických poznatků v praxi. Chybět nebude ani spousta citací od skutečných mistrů v tradingu, kvízy nebo také analýza a rozbor aktuálních případů.



Richard Dennis vydělal především v 80. letech na obchodování s futures stovky milionů dolarů. Se svým obchodním partnerem Williamem Eckhardtem se přel, zda je tradování něčím, co se dá naučit, nebo se s tím člověk prostě musí narodit. Dennis zastával názor, že trading se dá naučit, a aby tuto debatu vyhrál, dohodli se s Eckhardtem, že vyberou skupinu z řad obyčejných lidí, které naučí svá investiční pravidla. Po krátkém, ale intenzivním dvoutýdenním školení dostali tito „instantní“ tradeři vstupní vklad a začali obchodovat na Dennisův účet. V době, kdy se narodila tato myšlenka, navštívil Dennis Singapur, kde ho fascinovala želví farma, a po návratu řekl: „Budeme vychovávat tradery tak, jak v Singapuru chovají želvy“. Z toho vzniklo pro tuto novou skupinu traderů označení želvy (v originálu Turtles). Tyto „želvy“ nejenže pomohli Dennisovi vyhrát sázku s Eckhardtem, ale nakonec mu vydělali i hodně peněz.



V čem vlastně spočívala investiční strategie těchto želv? Jednalo se o jednoduché trendové obchodování, které je založené na identifikaci trendu a následném otevření pozice v daném trendu. Hlavním principem tohoto přístupu je eliminace lidského úsudku z obchodování a oproštění tradera od všech šumů, které ovlivňují vývoj cen.

Tento systém generuje mnoho chyb, a proto vyžaduje pevnou disciplínu při zadávání stop lossů. Želvy pro úspěšný trading potřebují trend, takže dlouhé období bez jasného směru může tyto tradery stát dost peněz. Tyto ztráty pak musí dohánět ve chvíli, kdy se trend naplno rozběhne, což se dělá pyramidováním neboli navyšováním pozic v daném směru.

Dennis vycházel z toho, že cena je dokonalým zrcadlem tržní situace, když v každý okamžik odráží chování stovek tisíců účastníků na trhu. Jeho filozofií tedy nebylo například přechytračit profesionální obchodníky se sójou, kteří mají ohromné znalosti a rozsáhlé informace přímo od svých agentů a analytiků po celém světě, nýbrž se snažil pouze využít cenový vývoj. Jedním z nejúspěšnějších "želv" byl Tom Willis, který k tomu řekl: „Obchodujeme davovou psychologii. Neobchodujeme kukuřici, sóju nebo S&P . Obchodujeme čísla.“

Dennis se netajil tím, že byl čistě technickým traderem, a dokonce se netajil tím, že nejhorších ztrát dosáhl ve chvíli, kdy do investičního rozhodování zapojil subjektivní úsudek. Jeho názor byl, že všechny nové informace jsou ihned promítnuty do ceny, a tudíž nemá cenu spekulovat nad zprávami.

Základní pravidla pro výuku želv vypadala následovně:

1) Nenechte emoce fluktuovat nahoru a dolů na základě vývoje vašeho kapitálu.

2) Buďte konzistentní a duševně vyrovnaní.

3) Hodnoťte se na základě dodržování procesu, a ne na základě výsledků.

4) Musíte dopředu vědět, co budete dělat, až trh udělá to, co udělá.

5) Občas se mohou stát a stanou se nemožné věci.

6) Každý den musíte vědět, jaké jsou vaše plány a alternativní řešení pro nepředvídatelné události pro následující den.

7) Co můžu získat a co můžu ztratit? Jaké jsou pravděpodobnosti těchto možností?



A jak tedy vypadala pravidla pro samotné obchodování? Z čeho vycházely želvy při otevírání dlouhých nebo krátkých pozic? Jaký používaly money management?

Pavol Mokoš