Co dělá dobrého investora a čeho se vyvarovat podle Davida Rubensteina

Spoluzakladatel investiční společnosti The Carlyle Group David M. Rubenstein kdysi vyjádřil lítost nad tím, že neinvestoval do Amazonu. V rozhovoru pro Bloomberg Markets (zde viz jeho první část) uvedl, že nyní se všichni investoři obávají, že jim unikne další . Kupují tak houfně společnosti, které ještě negenerují žádné zisky a dokonce ani tržby. Takové společnosti vstupují také na burzu a dosahují valuací, které nejsou z tradičního pohledu nijak ospravedlnitelné. Jde o prostředí, kde investoři hledí na potenciální zisky a nestarají se o možné ztráty. Někteří z nich je realizovat budou, někteří ne, míní expert.



„Strach ze ztrát momentálně není tak hluboký,“ řekl Rubenstein s tím, že zejména mladí investoři si neprošli nějakou větší korekcí a absence této zkušenosti je vede k domněnce, že „všechno dál poroste“. Korekce přitom podle experta přijde a někdo prodělá. Míní, že valuace jsou velmi vysoko a i když v některých případech mohou dávat smysl, je z toho „nervózní“.

Carlyle se přitom specializuje zejména na odkupy firem a podle jejího šéfa probíhaly dříve transakce za cenu odpovídající sedmi až devítinásobku toku hotovosti, nyní to je deseti až patnáctinásobek, někdo dokonce ještě více.



Rubenstein byl tázán na investice do nových aktiv typu kryptoměny. Odpověděl, že jeho firma má zodpovědnost vůči svým podílníkům, tudíž musí být v této oblasti opatrnější. On sám ale investuje do věcí, jako je blockchain či umělá inteligence, a domnívá se, že si povedou dobře, ale „nikdo to neví jistě“. Jak se přitom vlastně o svých investicích rozhoduje? Svou roli hrají bohaté zkušenosti, které má, ale významná je podle experta intuice. Pokud tak čte nějaký pětisetstránkový investiční dokument, spoléhá se ve svém závěru zejména na svou intuici. S tím, že někdy to vyjde, někdy ne. A pak se jde dál.



Výborní investoři jsou podle Rubensteina schopni jít proti zaběhnutému názoru, následovat svou intuici a v neposlední řadě jsou schopní a ochotní dělat chyby. „Pokud nejste schopni dělat chyby, nejste výborným investorem,“ dodal Rubenstein. Pokud přitom někdo investuje do velmi rizikových věcí, měl by být připraven na to, že může ztratit celou investovanou částku. V takovém případě je to totiž podobné, jako když někdo jede do Las Vegas s tím, že může vše prohrát, ale baví jej hrát. Jestliže někdo ale uvažuje o investicích ve vztahu k celému svému majetku, takový přístup není namístě, a to znamená, že není namístě ani investice do nových rizikových technologií a aktiv včetně kryptoměn či společností, které se v tomto odvětví pohybují.

Důležitým aspektem investičního úspěchu je tedy „neztratit vše, co máte“. Což znamená nesázet vše na jednu rizikovou věc. To podle Rubensteina ti nejlepší investoři nikdy neudělají. Ti „zkouší různé věci“. V současném prostředí je přitom podle experta pravděpodobnost ztrát na akciích větší, než tomu přitom bylo před dvěma lety.



Zdroj: Bloomberg Markets



