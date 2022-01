Perly týdne: M2 pro akcie nevypadá slibně, Tesla roboti důležitější než elektromobily, ty nyní limituje hlavně cena

Podle Tesle chybí nové modely a její tržní podíl bude získávat konkurence. Musk pak míní, že důležité je hlavně věnovat se humanoidním robotům, kteří by nakonec mohli být významnější, než výroba elektromobilů. zase znatelně přehodnotil svůj pohled na další vývoj cen ropy. A ještě více v nových Perlách týdne.

Utažené finanční podmínky brzdící akcie: Zpomalující růst globální peněžní nabídky na úrovni agregátu M2 (v dolarovém vyjádření) pomáhá utahovat finanční podmínky v USA. A to je přímý negativní faktor pro valuace amerických akcií. Tak komentuje následující graf, který porovnává vývoj M2 s indexem finančních podmínek:



Zdroj: Twitter





Rostoucí konkurenční tlak na Teslu: John Murphy z Securities hovořil na CNBC o tom, že má nedostatek nových modelů, které by mohla uvést na trh. Podle analytika je udržování cyklu nových modelů významné pro každou firmu v tomto odvětví a výjimkou není ani Muskova společnost. To, že nemá nové modely, je „podivné“ i s ohledem na vysoký počet nových vozů, které hodlá na trh uvést konkurence. Což bude mít za následek, že ztratí v následujících letech významnou část svého podílu na trhu s elektromobily. Murphy přitom nyní hodnotí investiční atraktivitu akcií Tesly neutrálně.



Analytik byl tázán i na význam, který má pro potenciální zákazníky dojezd elektromobilů. Míní, že kapacita baterií a dojezd není nyní rozhodujícím faktorem pro ty, kteří by zvažovali koupi elektromobilu. Současné parametry totiž podle něj již na běžné ježdění stačí. Limitujícím faktorem ale zůstává cena, protože elektromobil s cenovkou nad 50 tisíc dolarů si v USA může dovolit jen asi 10 % řidičů.



Nejen , ale všechny automobilky, které se chtějí na tomto trhu pohybovat, se tak musí zaměřovat na snižování nákladů, které by umožnilo i pokles cen a zvýšení dostupnosti elektromobilů. Z pohledu automobilek a amerického trhu by pak mohl být v této souvislosti přínosný plán současné americké vlády nazývaný Build Back Better.



CNBC poukazuje i na to, že podle Elona Muska je ohledně produktů nejdůležitější věnovat se vývoji humanoidních robotů. K tomu šéf Tesly v komentářích k posledním čtvrtletním výsledkům firmy dodal, že Cybertruck pravděpodobně na trh letos uveden nebude a společnost nepracuje na elektromobilu v ceně kolem 25 tisíc dolarů. CNBC k tomu dodala, že zatímco automobilky jako , či měly minulý rok znatelné problémy s produkcí dané nedostatkem čipů, dokázala výrazně navýšit své tržby.



Vyšší ceny ropy? znatelně zvýšil své odhady cen ropy v následujících letech. Jak ukazuje následující graf, jeho dřívější očekávání se pohybovala mezi 80 a 90 dolary za barel, nyní ale komoditní experti banky míní, že ceny se u ropy Brent dostanou až nad 100 dolarů za barel:



Zdroj: Twitter



Ani kapitalismus, ani socialismus? Ekonom Tim Taylor na stránkách The Conversable Economist poukazuje na výsledky průzkumu mezi Američany týkající se jejich postojů k řadě věcí, včetně socialismu a kapitalismu. The Gallup Poll se ptá Američanů na jejich postoje k socialismu a kapitalismu opakovaně, naposledy proběhl průzkum z podzimu minulého roku. Podle něj vnímá kapitalismus pozitivně 60 % Američanů a socialismus 38 % s tím, že tyto podíly se již dlouhou řadu let výrazně nemění.



Velkými oblíbenci Američanů jsou podle dat malé společnosti, negativní postoj k nim má je 3 % lidí. Na druhém konci spektra je pak federální vláda, kterou má v oblibě 38 % lidí, což je stejný podíl, jako u socialismu. Svobodné podnikání pak hodnotí pozitivně 84 % a vyloženě proti němu je jen 13 % lidí. The Conversable Economist také poukazuje na to, že pozitivní postoj vůči socialismu a kapitalismu by alespoň na první pohled měl být vzájemně se vylučující. Tedy, že buď má daný člověk pozitivní vztah k jednomu, či druhému. Zmíněný průzkum se ale ptal i na jiné kombinace a ukazuje se, že oba systémy vnímá pozitivně 21 % Američanů, negativně vnímá oba 18 % populace.



Kapitalizace a peněžní nabídka: Grafem pracujícím s peněžním agregátem M2 jsme začínali a také jím skončíme. Jeho následující verze porovnává kapitalizaci amerických akciových trhů s výší tohoto agregátu v USA. Mimořádně vysokých hodnot dosáhl poměr na konci internetové bubliny. Podle autorů grafu se ale i nyní pohybuje v prostoru, který pro akcie „nevypadá slibně“.



Zdroj: Twitter