SAB Finance loni navýšila hrubý zisk o 39 procent

Společnost SAB Finance, která je jedním z největších zprostředkovatelů devizových obchodů v ČR, loni zvýšila zisk před zdaněním meziročně o 39 procent na rekordních 200 milionů korun. Firma o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Zároveň uvedla, že management společnosti očekává pozitivní trend hospodaření i v následujících letech díky pokračující silné poptávce po měnovém zajištění.



Firma informovala, že nejbližší valná hromada, kde se bude hlasovat o výplatě dividendy akcionářům za druhé pololetí roku 2021, se uskuteční 19. dubna.



"Vývoj kurzu koruny, vysoká poptávka po měnovém zajištění a osobní přístup týmu SAB Finance přispěly k výborným výsledkům firmy. Jsme rádi, že naše produkty spotových měnových kurzů a měnových zajištění pomocí forwardů využívá ve svém podnikání čím dál více klientů," uvedl zakladatel společnosti Radomír Lapčík. Celkový zisk z finančních operací loni stoupl meziročně o 27 procent na zhruba 377 milionů korun.



SAB Finance působí na trhu více než 15 let a poskytuje své služby zhruba 18.000 firemních klientů. Devizovou licenci od České národní banky získala SAB Finance v roce 2004. Firma působí i v Londýně a v New Yorku na Wall Street. Akcie firmy se od loňského 28. ledna obchodují na pražské burze. Investorům nabízí akcie s až dvakrát ročně vyplácenou dividendou. Společnost SAB Finance má majetkovou účast v Trinity bank nebo v maltské bance FCM Bank. Do skupiny patří i fintechová platforma ProStream pro on-line platby a směny deviz, která byla založena jako dceřiná společnost pro evropskou expanzi v roce 2021 v Česku a s pobočkou v Polsku.