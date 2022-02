Musk u soudu: Tweet o převedení Tesly na soukromou společnost byl pravdivý

Tweet z roku 2018 o převedení společnosti na soukromou společnost byl "zcela pravdivý", tvrdí šéf automobilky Elon Musk. Investoři, kteří příspěvek na sociální síti označují za podvod, se podle něj mýlí. Převodu Tesly do soukromých rukou přislíbil podporu saúdskoarabský státní investiční fond, uvedli Muskovi právní zástupci v soudním dokumentu.



"Tweet Elona Muska ze 7. srpna 2018, v němž informoval veřejnost, že zvažuje převedení společnosti do soukromých rukou, byl zcela pravdivý," uvádí v dokumentu právní zástupce šéfa Tesly Alex Spiro. "Musk zvažoval převedení společnosti do soukromých rukou za cenu 420 dolarů za akcii. Financování bylo zajištěno," stojí dále v dokumentu.





Am considering taking private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Muskův příspěvek na sociální síti tehdy citelně rozkolísal cenu akcií Tesly. Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) posléze na šéfa automobilky podala žalobu a obvinila jej z manipulace. Musk se s komisí dohodl na vyrovnání a zaplatil pokutu 40 milionů dolarů (dnes přibližně 858 milionů Kč).Akcionáři v hromadné žalobě projednávané u federálního soudu v San Francisku tvrdí, že Muskovy tweety způsobily prudké výkyvy v ceně akcií společnosti, a způsobily tak investorům ztráty v řádu miliard dolarů . Investoři požadují, aby soudce rozhodl, že tweety byly nepravdivé. Soud má začít na konci května, slyšení je naplánováno na březen.Akcie Tesly po tweetu o převodu do soukromých rukou tehdy vzrostly až o 13 procent. To způsobilo ztráty těm, kteří spekulují na pokles ceny akcií. Musk tento druh investorů dlouhodobě kritizuje. Jiní investoři, kteří Muskovu zprávu považovali za znamení k nákupu, utrpěli ztráty, když vzrostly pochybnosti o jeho schopnosti transakci dokončit. Cena akcií Tesly pak totiž prudce klesla.