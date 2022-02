Bloomberg: Analytici se neshodnou, zda na trhu bude dostatek lithia

Analytici se nedokážou shodnout, zda bude na trhu dostatek lithia. Tento kov má přitom zásadní úlohu ve výrobě baterií pro elektromobily, a výrobci aut, těžaři a investoři se proto snaží zjistit, kolik lithia bude svět potřebovat v nadcházejících letech, a také kolik ho bude mít. Informuje o tom agentura Bloomberg.



Za poslední rok se cena kovu zvýšila pětinásobně, což odráží rostoucí obavy o jeho dostupnost. Výroba baterií a elektromobilů roky zlevňovala s tím, jak se zdokonalovala technologie a zvyšovala výroba. Nyní však existuje riziko, že růst nákladů na suroviny, jako je právě lithium, by mohl zbrzdit přechod k elektromobilitě. A to ve chvíli, kdy tento přechod zrychluje.

Zrychlující růst. Lithium narůstá, zatímco prodeje elektromobilů v Číně zařadily na rychloběh:







Výrobci aut vynakládají miliardy dolarů za auta na baterie, na což těžební společnosti a vlády reagují ambiciózními plány na zvýšení těžby. Poptávka však roste tak závratným tempem, že není jasné, zda to bude stačit.



V průzkumu mezi šesti předními odborníky na lithium se odhady toho, jak bude trh vypadat v roce 2025, výrazně liší. Pohybují se od deficitu odpovídajícího 13 procentům poptávky po přebytek 17 procent. Výrazně se liší i prognózy velikosti trhu. Prognózy poptávky se pohybují od 502.000 tun až po 1,25 milionu tun.

Přední analytici se neshodují, jestli lithium míří k přebytku nebo deficitu:





Rozdíl mezi prognózami je výrazný, průměr všech šesti dohadů však ukazuje, že mezi roky 2021 a 2025 by poptávka i nabídka měla růst o více než 20 procent ročně. Pro srovnání - běžné tempo růstu u větších a zralých trhů, jako je třeba trh s mědí, se pohybuje mezi dvěma až čtyřmi procenty.



Na prognózách záleží, protože banky je používají z mnoha důvodů - od prognóz budoucího prodeje automobilů až po oceňování úvěrů v těžebních projektech. Nejasné tržní prognózy dávají větší prostor pro prudké cenové výkyvy, když nastane panika v nabídce. To by mohlo být zvlášť nepříjemné pro automobilový průmysl, který lithium zařadil do centra svých plánů elektrifikace.



Roky se experimentuje s různými chemickými sloučeninami, aby se minimalizovalo použití dalších bateriových kovů, jako je kobalt, který se někdy těží za neetických podmínek, a zároveň se zvýšilo používání jiných, hojných kovů, jako je například železo. Lithium je ale základem prakticky všech komerčně používaných a vyvíjených bateriových technologií. Růst jeho ceny by se tak mohl rychle projevit. Pokud by například ceny lithia na promptním trhu zůstaly na úrovni, na které jsou teď v Číně, mohlo by to zvýšit náklady na nový elektromobil až o 1000 USD (21.300 Kč), odhadla společnost Benchmark Mineral Intelligence.



Automobilový průmyslu byl zatím v otázce dodávek lithia relativně klidný, protože tento kov se ve vysokých koncentracích těží v zemích, které jsou nakloněny těžbě, jako je Chile, Austrálie a Kanada. Někteří přední světoví těžaři se ale zatím vyhýbají rozvoji těžby lithia kvůli obavám, že velký růst nabídky by mohl rychle zahltit trh. Jediným velkým těžařem, který se zatím nechal zlákat ke vstupu na tento trh, jenž je ve srovnání s komoditami jako železná ruda a měď stále malý, je britsko-australská společnost .

Nabídka lithia by v příštích několika letech měla růst, odhadují analytici:





Předními těžaři lithia jsou firmy Ganfeng Lithium, Albemarle, SQM a Livent. Dosavadní vývoj ukazuje, že by těžaři měli zatím zůstat opatrní. Prudký nárůst cen před několika lety se rychle rozplynul, protože těžaři zaplavili trh. Někteří analytici varují, že by se to mohlo opakovat.



Na druhé straně existují dobré důvody, proč by nabídka mohla zaostávat. Těžební průmyslu má pověst odvětví, které neplní stanovené cíle. Společnost McKinsey & Co odhaduje, že více než 80 procent projektů se realizuje se zpožděním a nad rámec rozpočtu. Mnoho zkoumaných aktiv také vlastní menší těžaři, kteří nemají dostatek zkušeností ani zdrojů příjmů, na které by se v případě problémů mohli spolehnout, tak jako velcí těžaři.



Dokonce i největší těžaři se potýkají s překážkami při rozvoji těžby kvůli obavám o životní prostředí. Lithium se přitom považuje za důležitý materiál pro ekologičtější svět. Srbsko v lednu zastavilo plány společnosti na vybudování dolu v hodnotě 2,4 miliardy USD kvůli obavám z negativních dopadů na životní prostředí. Také v Chile, kde jsou největší světové zásoby lithia na světě, se těžební průmysl potýká s tvrdým politickým odporem.



Je tedy jasné, že velikost budoucích dodávek je v ohrožení, uvádí Bloomberg. Za velkým rozdílem v názoru, zda trh s lithiem bude nadměrně, nebo naopak nedostatečně zásobován, však stojí převážně možnost obrovského růstu poptávky. Mezi nejoptimističtější ohledně nabídky patří , po zohlednění očekávané spotřeby však předpovídá hluboký deficit na trhu.