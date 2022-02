Analytik Petr Dufek: Zahraničních turistů přibylo, ale stále netvoří ani 40 procent počtu před pandemií. Daří se dopravě i službám spojeným s e-commerce

Prosinec byl sice slabším měsícem, avšak celkově se v posledním čtvrtletí roku službám docela vydařilo, navzdory pokračující pandemii a dílčím omezením ovlivňujícím podnikání především v oblasti cestovního ruchu. Reálné tržby firem působících v sektoru služeb se zvýšily oproti třetímu čtvrtletí o 2,6 % (po sezónním a kalendářním očištění), meziročně byly vyšší o 13,5 %.



Dařilo se dopravě, která jede na vlně oživení ekonomiky i na změně politiky zásob u firem, ať už z důvodu nespolehlivého fungování just in time systému nebo kvůli snaze předzásobit se ještě za staré ceny.





Navzdory deltě přicházely pozitivní signály i z oblasti cestovního ruchu. Svědčí o tom rostoucí výnosy cestovních kanceláří, restaurací i leteckých společností. Oproti třetímu čtvrtletí byly nicméně slabší výsledky hotelů, které musejí stále spoléhat především na domácí návštěvníky. Ale i zde se začala situace – jak napovídají statistiky cestovního ruchu – obracet k lepšímu.



V meziročním srovnání samozřejmě vypadají výsledky oblasti HORECA téměř impozantně (+87 %), stejně jako třeba počty zahraničních návštěvníků ČR. Dlužno dodat, že je to ovšem srovnání s velmi nízkým základem z posledního kvartálu roku 2020, který byl ve znamení tvrdého lockdownu. Takže to vypadá tak, že v hotelech bylo meziročně 10x více zahraničních návštěvníků, ale pořád to nebylo ani 40 % počtu dosaženého ke konci roku 2019. Návrat k dřívějším číslům bude v oblasti cestovního ruchu trvat asi nejdéle ze všech odvětví služeb. Na začátku letošního roku jej navíc komplikuje omikron, který oživení této oblasti dál zbrzdí.





Řada služeb však v době pandemie rostla, což potvrzují i prosincové statistiky. Nad úrovní roku 2019 jsou především služby spojené s e-commerce, například kurýrní a zásobovací služby, dále pak telekomunikace, IT, poradenství a právní servis. Pro řadu z nich byly home office a omezená mobilita obyvatel příležitostí k expanzi a jak se zdá, nešlo o jednorázovou pomíjivou zkušenost.



Firmy v oblasti služeb poskytovaných pro domácnosti musí v letošním roce počítat s tím, že část spotřebitelů bude pod tlakem klesajících reálných příjmů, respektive vysoké inflace nucena minimálně v první polovině roku přehodnocovat část zbytných výdajů. Podobně i podniky vypořádávající se extrémními cenami vstupů a energií budou při nakupování dodatečných služeb zřejmě opatrnější.