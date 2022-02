Výsledky představila Komerční banka i Walt Disney. Futures jsou dnes ráno bez jasného směru

dnes ráno před otevřením trhu reportovala své výsledky. Čím dál větší počet bankéřů ECB začíná pochybovat o modelech této instituce a skvělé výsledky představil včera večer také .

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 -0,10 % a DAX +0,3 %.

v posledním loňském čtvrtletí dosáhla čistého zisku 4,17 mld. Kč při konsensu dle agentury Bloomberg 3,61 mld. Kč. Čistý úrokový výnos vystoupal na 6,45 mld. Kč. Celoroční čistý zisk 2021 na úrovni 12,73 mld. Kč také předčil konsensuální odhad dle Bloomberg 12,2 mld. Kč, čistý úrokový výnos za celý rok dosáhl 21,80 mld. Kč. navrhuje z výsledku roku 2021 vyplatit dividendu v celkovém objemu 8,3 mld. Kč, což představuje 43,80 Kč na akcii před zdaněním. V roce 2022 čeká růst tržeb dvouciferný a růst úvěrů ve vyšších jednociferných hodnotách. Ve druhé polovině roku 2022 zváží další kroky směrem uvolnění zadrženého kapitálu v rámci pandemických omezení let 2020 a 2021, dividendovou politiku vrací do obvyklého rámce výplaty 60 až 70 % zisku vytvořeného v předchozím roce.



Premiér Fiala říká, že neuvažuje o výměně generálního ředitele Beneše.



Rostoucí počet politiků z Evropské centrální banky ztrácí víru v současnou inflační prognózu této instituce, což podle úředníků znalých věci povzbudí jejich posun k navýšení úrokových sazeb koncem tohoto roku. Zatímco hlavní ekonom Philip Lane důrazně hájí projekce ECB a trvá na tom, že modely jeho zaměstnanců jsou spolehlivé a nejmodernější, několik guvernérů varuje před přílišnou závislostí na nich v rychle se měnícím a nejistém prostředí, kde nedávný nárůst cen neustále zkresluje očekávání.



Velká Británie uvádí do pohotovosti další počet vojáků v reakci na případný konflikt ve východní Evropě. Evropská unie odmítá žádost ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, aby její členské země reagovaly na požadavky Moskvy na regionální bezpečnostní rámec individuálně. Místo toho odpoví jménem unie šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell, píše Bloomberg.



Generální ředitel Disney Bob Chapek konečně vyšel ze stínu svého předchůdce Boba Igera. Za první oznámil Disney čtvrtletí tržby, zisky i růst počtu předplatitelů streamingu nad odhady analytiků. Zisk narostl na 1,06 dolaru na akcii, což je výrazně nad průměrem 57 centů, který odhadovali analytici.