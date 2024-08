Evropské banky se připojily k rally na bankách z Wall Street. Která další banka by mohla pozitivně překvapit?

a se zapojily do trendu, který letos velkým bankám pomohl získat příjmy přesahující 30 miliard dolarů. Obě společnosti vykázaly příjmy z obchodování s akciemi, které ve druhém čtvrtletí překonaly očekávání analytiků. Přestože žebříčkům v tomto oboru nadále dominují americké banky, nárůst příjmů a SocGen překonal řadu konkurentů, včetně a .

Rostoucí ceny akcií po celém světě podporovaly po většinu letošního roku aktivitu obchodníků. Výkonnost byla tak dobrá, že generální ředitel Ted Pick (který předtím léta vedl akciové oddělení firmy, než se letos ujal celkového vedení tohoto gigantu z Wall Street) ji označil za "akciový svět".

Graf: Příjmy z obchodování s akciemi ve druhém čtvrtletí prudce vzrostly

Zdroj: Company Filings, Bloomberg



pomohly vyšší než očekávané příjmy z obchodování s akciemi vyrovnat pokles příjmů z obchodování s fixním výnosem, které v této britské bance představuje mnohem větší oblast podnikání. Banka se snaží zlepšit svůj podíl na trhu s evropskými sazbami a sekuritizovanými produkty ve snaze zvýšit příjmy z této činnosti.



"Měli jsme opravdu dobré výsledky v oblasti akcií," uvedl ve čtvrtek generální ředitel C. S. Venkatakrishnan s tím, že to pomohlo celkovému podnikání banky na trzích a umožnilo dosáhnout v daném období "opravdu dobrých" výsledků.

Graf: Obchodníci s akciemi přinesli bankám nečekaný zisk 30 miliard USD

Ne všude bylo ale obchodování s akciemi spásou. Výsledky obchodování SocGen nestačily na překonání potíží její domácí maloobchodní divize. Akcie této banky se ve čtvrtek ráno propadly až o 8,3 % poté, co oznámila, že na ni stále dopadají špatně načasovaná rozhodnutí o zajištění, která učinila před několika lety.



Přesto jsou výsledky dobrým znamením pro konkurenční , která by měla oznámit výsledky za druhé čtvrtletí tento měsíc. Banka již několik let investuje do své akciové divize a analytici očekávají, že ve druhém čtvrtletí vykáže zisk z obchodování s akciemi ve výši 1,15 miliardy eur.



Zdroj: Bloomberg