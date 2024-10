Société Générale zvýšila zisk více než čtyřnásobně, překonala odhady analytiků

Francouzská finanční skupina ve třetím čtvrtletí zvýšila čistý zisk více než čtyřnásobně na 1,37 miliardy eur (34,8 miliardy Kč). Výsledek překonal odhady analytiků díky oživení ve francouzské divizi drobného bankovnictví a vyšším výnosům z obchodování s akciemi. Firma, která v České republice vlastní , to uvedla v dnešní tiskové zprávě. Akcie banky na výsledky reagují růstem o 8 %.



Analytici očekávali zisk 1,22 miliardy eur. Výnosy se zvýšily o 10,5 procenta na 6,84 miliardy eur, což bylo o 200 milionů eur více než čekali analytici. Výnosy podpořil desetiprocentní nárůst obchodů s akciemi.



Banka na začátku roku rozladila trhy snížením svého ročního cíle čistého úrokového výnosu, tedy rozdílu mezi tím, co banky vydělají na úrocích z úvěrů a tím, co vyplatí na úrocích z vkladů. Banka uvedla, že oživení postupuje a že čistý úrokový výnos ve třetím čtvrtletí vzrostl. Meziročně byl vyšší o 43 procent.



Francouzským bankám trvá déle než jejich italským a španělským kolegům, než začnou těžit z růstu úrokových sazeb. Více než 90 procent hypoték má totiž fixní úrokovou sazbu. Jejich marže také omezují pravidla stanovující stropy pro úrokové sazby úvěrů.



Banka dnes také oznámila, že bude mít nového finančního ředitele. Od 7. ledna se jím stane Leopold Alvear, který zastával stejnou funkci v konkurenční španělské bance Sabadell. Ve funkci nahradí Claire Dumasovou.