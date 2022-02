Tlaky na marže v Evropě přidávají na síle, podporují je rostoucí náklady. Jaký sektor zvolit v době vysokých inflační tlaků?

V aktuální výsledkové sezóně se nám rozmohl takový nešvar. Evropské společnosti hlásí sílící tlak na své marže. K tomu přispívají také rostoucí náklady na vstupy firem. Jak se mají investoři zachovat uprostřed debat ohledně inflačních tlaků a klesajících marží?



Podle stratégů klesl v posledním reportovaném kvartálu poměr zisku na akcii k tržbám na nejnižší úroveň od doby, kdy tato banka začala uvedený údaj sledovat, tj. od roku 2012. Jde přitom o čísla, která ukazují na „vyšší tlaky na marži".

A skutečně nedostatek surovin a základních komponent, jako jsou polovodiče, problémy s logistikou a rostoucí mzdové náklady v některých odvětvích vedou k prudkému nárůstu vstupních nákladů. Některé společnosti sice zvládly přenést rostoucí náklady na spotřebitele, ale pro ostatní to znamená nepříjemný tlak na marže.



Jednou z posledních obětí je i spotřebitelský gigant Unilever. Tento výrobce zmrzliny Ben & Jerry’s a mýdla Dove varoval, že bude trvat dva roky, než se mu podaří vrátit se na úroveň ziskovosti z roku 2021, a to uprostřed nejvyšší inflace za posledních 40 let. Podobné komentáře jsme ale mohli najít také v opatrných výhledech společností Energy, Vestas Wind Systems a Volvo.



Přestože hlavní trend evropské výsledkové sezóny může vypadat optimisticky díky rekordně vysokým ziskům na akcii, podle stratégů BofA je třeba mít na paměti, že momentum slábne. Šestiměsíční změna v konsensuálních odhadech zisku na akcii se zpomalila z červencových 21 % na nynějších 12 %, což je jednoroční minimum.



„Stěžejní bude v mnoha ohledech první polovina tohoto roku,“ říká analytik Patrie Ján Hladký. „Optimistické odhady totiž říkají, že inflační tlaky se vyhladí v druhé polovině roku víceméně samy, a to díky vyššímu bazickému efektu (tzn. odrážíme se od již rostoucích cen v druhé polovině 2021). Také dílčí zprávy ukazují, že cenové tlaky ze strany energií a dodavatelských řetězců by se mohly zjemnit v druhé polovině letošního roku,“ pokračuje analytik s upozorněním, že „tlaky ze strany komodit a trhu práce ale zatím nabírají na síle“.



Rostoucí ceny vstupů zohlednila také Evropská komise, když ve čtvrtek zvýšila svá inflační očekávání na letošní rok. Očekává, že se letošní inflace vyšplhá na 3,5 %. Ale na ten příští už čeká, že se ceny posunou zpět pod 2% cíl Evropské centrální banky. Přidává se tak k bouřlivým debatám o inflaci, kdy na jedné straně někteří tvrdí, že současné inflační tlaky povolí a že je zapotřebí určitá míra uvolněné měnové politiky. A jiní namítají, že ECB potřebuje zpřísnit měnovou politiku po několika po sobě jdoucích historických měsíčních maximech inflace.



Jak se zachovat v prostředí vysokých inflační tlaků? „Základní poučky říkají, že před inflací se má investor schovat do sektorů, které mají pevně v rukách cenotvorbu svých produktů,“ uvádí analytik Hladký. „To si ale investor často ověří až ex-post, jelikož je tato konkurenční výhoda odvozena od mnoha faktorů. Mnohem rozumnější je asi v této chvíli následovat úrokové sazby a ropu a dle toho rotovat do bankovního a ropného sektoru.“



Zdroj: Bloomberg, Patria, CNBC