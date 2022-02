Wall Street musela strávit vpád ruských vojsk na Ukrajinu; nervozita přinesla plošné výprodeje

Investoři na Wall Street dnes museli strávit skutečně velké sousto v podobě vpadnutí ruských vojsk na Ukrajinu. Nervozita během dnes rostla před plánovaným projevem amerického prezidenta Joe Bidena, který dle očekávání tento krok ruské strany odsoudil a zároveň představil očekávané sankce vůči Rusku. Sankce by se měly dotknout především finančních institucí, ruského státního dluhu a vybraných jednotlivců. Zdálo se, že vystoupení Bidena investory trochu uklidnilo a indexy umazaly velkou část denních ztrát. V jednu chvili to vypadalo, že by mohlo dojít i k obratu, ale v závěru přece jen převládla nervozita a hlavní indexy na Wall Street nakonec zavřely s vysokými ztrátami přes 1 %.



Vzhledem ke geopolitickým událostem investoři zcela ignorovali povzbudivá ekonomická data z Německa, kde tamní Ifo odhalil za únor vyšší než odhadovaný růst podnikatelské nálady na úrovni současné situace i v rámci očekávání. V USA byl zveřejněn index spotřebitelské důvěry za únor, který rovněž mírně předčil analytické odhady.



Na závěr výsledkové sezony se již tradičně představují maloobchodní řetězce, když dnes představily svá čísla hned dva giganti – Macy´s a . Síť obchodních domů Macy´s reportovala čísla za minulý kvartál, kterým se jen stěží dalo něco vyčíst. Macy´s překonala odhady na úrovni tržeb a odhady předčila i svou predikcí letošních tržeb. Akcie tohoto maloobchodního řetězce v úvodu sice rostly o bezmála 10 %, ale nakonec uzavřely hluboko v červených číslech. U akcií byl vývoj poněkud odlišný, když tento titul rovnout vstoupil do dnešní obchodní seance v červených číslech a tyto ztráty postupně dál navyšoval. Tento prodjece vybavení pro kutily sice překonal odhady na úrovni tržeb, ale jeho výhled růstu pro letšní rok analytický konsensus nenaplnil.