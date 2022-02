UBS radí vyhnout se teď technologiím. Je čas na hodnotu a cyklické akcie

Některé banky kvůli dění na Ukrajině snižují svá doporučení a výhled u evropských trhů. Informoval o tom Bloomberg, který se následně ptal Marka Haefeleho z UBS, jaký je jeho pohled na další dění na našem kontinentu. Ten uvedl, že jeho společnost provádí řadu obchodů a sázek založených na relativní valuaci jednotlivých aktiv. Jednou z nich podle něj nyní může být „nadvážené pozice na evropských akciích relativně k akciím švýcarským“. Růst evropského hospodářství by pak „měl být silný, pokud se dostaneme přes tuto krizi“.



Haefele uvedl, že trhy v sobě nemají morální aspekt, velká část konfliktu na Ukrajině již byla v jejich cenách doražena předtím, než vypukl. Často přitom v podobných situacích dochází k podobnému vývoji, kdy samotné propuknutí krize již na trzích velké pohyby nevyvolá. Investičně je pak na daný stav dobré reagovat nákupem aktiv, které by si mohly vést v různých scénářích. Příkladem jsou komodity, které by mohly těžit i z pokračujícího silného hospodářského růstu.



Současná nejistota se může různými způsoby promítnout i do monetární politiky. Expert ale poukázal na to, že u čísel se začně projevovat efekt vyšší srovnávací základny a pokud k tomu v USA skutečně dojde k postupnému zeslábnutí inflačních tlaků, budou mít centrální banky více flexibility. Ceny ropy ale podle Haefeleho zůstane po několik měsíců nad 125 dolary za barel.



V USA by v první polovině roku měl panovat „velmi silný“ hospodářský růst. Co to znamená pro akcie? Expert míní, že vhodné jsou v současné situaci pozice na cyklických titulech a sektorech, opak ale platí o technologiích. Ty jsou totiž citlivé na růst sazeb, ke kterému by mělo docházet. „Je čas na hodnotu a cyklická aktiva, později, až růst již nebude tak silný, nastane čas k návratu ke kvalitním technologiím“, dodal.

Výnosy desetiletých amerických dluhopisů se podle experta dostanou na 2,1 – 2,2 %, dolar by měl být silný i proto, že funguje jako bezpečné útočiště, K tomu se v USA čeká zvedání sazeb a to bude lákat kapitál do této země a pomáhat síle americké měny. Neměli by nyní investoři ale prodávat a hromadit spíše hotovost? Haefele uvedl, že když za ním jeho klienti přichází s podobnou otázkou, v první řadě jim radí, aby si vyjasnili, jak moc hotovosti budou potřebovat během následujícího roku, či dvou. Pokud pak vychází z této úvahy, je možné vnímat současnou situaci ne jako hrozbu, ale jako příležitost.

Klientům tedy UBS podle Haefeleho rozhodně neradí, aby nyní šli do hotovosti, ale aby měli jasný plán a využili například toho, že existují investiční příležitosti u zmíněných cyklických aktiv. Význanmým dlouhodobým tématem je pak třeba energetická nezávislost. Následující graf od ukazuje, jak se vyvíjí postoj k riziku. Nyní vládne silná averze, k čemuž výrazně přispělo několik posledních dní:

