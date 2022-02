Rusko dosáhne vojenského úspěchu za cenu obrovských ztrát, strategicky jasný debakl, říká analytik Visingr

Stále je pravděpodobné, že Rusko na Ukrajině dosáhne vojenských úspěchů, ale za cenu obrovských ztrát, domnívá se vojenský analytik Lukáš Visingr. Ze strategického a politického pohledu je ale pro Rusko již nyní průběh operace fiaskem, řekl. Jako důvod vidí to, že se Rusko na válku nepřipravovalo a jeho vedení předpokládalo pouze "mírovou operaci". Ruská armáda podle něj naprosto nezvládá logistické zásobování. Výhrůžky ruského prezidenta Vladimira Putina jadernými zbraněmi vnímá jako vzkaz západním státům, že je Rusko jaderná velmoc. Bezprostřední vliv na průběh bojů na Ukrajině to podle něj mít nebude.

Ruská armáda se chystala na mírovou operaci, ne válku



"Je to strašně jednoduché, ruská armáda se nepřipravovala na válku, připravovali se na jakousi mírovou operaci, při které tam přijdou, sem tam bude malý lokální odpor a většina lidí je bude vítat," poznamenal Visingr na dotaz, co je příčinou překvapivě pomalého vojenského postupu Ruska na Ukrajině. Vedení podle něj očekávalo, že operace skončí během dne či dvou. Poukázal na to, že Ukrajina se naopak na válku osm let připravovala.



Výsledkem podle něj je, že ruská armáda logisticky situaci nezvládá a opakuje se stejný scénář, kdy vyrazí do ofenzívy, Ukrajinci jim ale po pár hodinách zničí zásobování, tedy nákladní vozy s palivem nebo municí. "Několik zásobovacích konvojů už takto Ukrajinci zničili dělostřelectvem nebo pomocí dronů Bayraktar," poukázal na bezpilotní prostředky, které Ukrajina koupila od Turecka.



Postup Ruska označil za naprosté selhání. "Ale ne proto, že by ruští generálové byli pitomí, vůbec ne. Prostě dostali příkaz: připravte se na mírovou operaci, na okupaci, při které bude nutné udělat maximálně policejní pacifikaci, nic víc. Oni neřekli: připravte se na regulérní válku," podotkl.

Nikdo nečekal, že se za Ukrajinou sjednotí celý svět

Další vývoj lze podle něj těžko předvídat. Poukázal na to, že Rusové pomalu postupují. Domnívá se, že během týdne nebo dvou musí dosáhnout nějakého úspěchu. "Pokud by se jim to nepodařilo, tak skutečně netuším, co chtějí dělat. Nemají kapacity, aby mohli takovou válku vést dlouhé týdny nebo i měsíce, to prostě není možné," zdůraznil.



Poukázal zároveň na obrovskou podporu, kterou Ukrajina ze světa dostává, ať už v podobě zbraní nebo příchodu dobrovolníků. Uvalené sankce na Rusko označil za bezprecedentní. "To nikdo nečekal, že se za Ukrajinou sjednotí celý svět," poznamenal.

Pro Putina strategický debakl místo oslav a posílení



Putin podle něj počítal s krátkou operací, která zvedne jeho politickou a společenskou podporu. Výsledkem je ale strategický debakl, řekl Visingr. "Musíme přes ten optimismus a tu obrovskou podporu připustit, že Rusko má vojenskou převahu a pořád je pravděpodobné, že Rusové tam těch vojenských úspěchů nakonec dosáhnou, byť za cenu obrovských ztrát," poznamenal. I pokud jich ale dosáhnou, ze strategického pohledu podle něj půjde o "totální katastrofu, fiasko a debakl", protože politicky nezvítězí.

Vezmou si piloti "dovolenou"?



Dovede si představit, že česká pomoc na Ukrajinu bude ještě širší než nyní. Poukázal na spekulace o dodávce samohybných houfnic DANA. Za pozoruhodné označil informaci, že Evropská unie Ukrajině dodá stíhací letouny, pravděpodobně stroje MIG-29. Šlo by tak nejspíš o stroje z Polska, které v minulosti sloužily v Československu. "Nebyl bych vůbec překvapen, kdyby si nyní polští piloti vybírali dovolenou. Rusové vojáky na dovolené vynalezli, tak nastal čas jim to vrátit," uvedl.

Jaderné řinčení? Nepanikařit, ale brát v potaz



Putin v neděli rozkázal uvést do stavu pohotovosti ruské jaderné síly. Podle Visingra tím Rusko jen vyslalo vzkaz západním státům, že je jaderná velmoc. Podobný krok udělalo i při okupaci Krymu. "Není důvod panikařit a předpokládat, že brzy vypukne jaderná válka," řekl. Je to ale podle něj něco, co je třeba brát v potaz. Nepředpokládá, že toto prohlášení Putina bude mít přímý vliv na průběh bojů na Ukrajině.