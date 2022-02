Spojenci z NATO zvýší zbrojní pomoc Ukrajině, Německo zvedne výdaje na obranu

Spojenci Severoatlantické aliance pošlou další zbraně a vojenské vybavení Ukrajině, napsal dnes na twitteru generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Po telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským Stoltenberg vyzdvihl také odvahu občanů a vojáků Ukrajiny, která čelí ruské invazi.

"Spojenci NATO posilují poskytovanou pomoc, (dodají) rakety protivzdušné obrany, protitankové zbraně a také humanitární a finanční pomoc," napsal Stoltenberg. "Právě jsem mluvil s prezidentem Zelenským a vyzdvihl jsem statečnost lidu a ozbrojených sil Ukrajiny," uvedl dále šéf NATO.

I just spoke with President @ZelenskyyUa & commended him for the bravery of the people & armed forces of #Ukraine. #NATO Allies are stepping up support with air-defence missiles, anti-tank weapons, as well as humanitarian & financial aid.