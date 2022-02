Putin nařídil uvést ruské jaderné síly do bojové pohotovosti

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil uvést ruské jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti, uvedly agentury. Podle Putina se tak děje v reakci na agresivní prohlášení vedoucích představitelů členských zemí Severoatlantické aliance na adresu Ruska.



"Agresivních vyjádření na adresu naší země se dopouštějí i vysocí představitelé předních zemí NATO, a proto přikazuji ministru obrany a náčelníkovi generálního štábu, aby uvedli síly odstrašování ruské armády do zvláštního režimu bojové pohotovosti," řekl Putin podle agentury TASS během dnešní porady v Kremlu, které se zúčastnil ministr obrany Sergej Šojgu a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov.



Zmíněné odstrašující síly zahrnují balistické rakety a další zbraně s konvenčními bojovými hlavicemi, ale také ruské jaderné zbraně. Rusko ve své strategii až dosud kladlo důraz především na jaderné odstrašování.





Putin si podle TASS také postěžoval na to, že Západ přijímá nelegitimní sankce proti Rusku. Očekává se, že nynější západní sankce, přijaté po ruské invazi na Ukrajinu, tvrdě zasáhnou ruskou ekonomiku.



Ruské ozbrojené síly ve čtvrtek zahájily na Putinův rozkaz invazi na Ukrajinu. Cílem největší pozemní vojenské operace v Evropě od konce druhé světové války je podle Kremlu demilitarizovat Ukrajinu, aby přestala být pro Rusko hrozbou, a očistit zemi od "nacistů". Putin invazi odůvodnil údajnou genocidou, kterou podle něj páchají ukrajinští nacionalisté na ruskojazyčném obyvatelstvu východoukrajinského Donbasu.



Ukrajina, která čtvrtým dnem vzdoruje ruské invazi, podala na Rusko žalobu Mezinárodního soudního dvora v Haagu. "Požadujeme povolat Rusko k odpovědnosti za to, že překrucuje pojem genocidy pro ospravedlnění agrese. Žádáme soud, aby okamžitě přikázal Rusku přerušit vojenské operace a stanovil jednání na příští týden," uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj.



Dnes by se podle médií měli ruští a ukrajinští vyjednavači setkat na bělorusko-ukrajinské hranici.

Rozkaz prezidenta Vladimira Putina uvést do pohotovosti ruské jaderné síly je nepřijatelnou eskalací stávající války na Ukrajině. Americké stanici to řekla velvyslankyně USA při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová uvedla, že Putinův krok dobře zapadá do známé metody Moskvy, která uměle vytváří hrozby, aby ospravedlnila svou agresi.

"Znamená to, že prezident Putin pokračuje v eskalaci této války způsobem, který je zcela nepřijatelný a my musíme dál co nejrazantněji mařit jeho kroky," citovala velvyslankyni agentura Reuters.



"Viděli jsme, že tohle dělá (Putin) opakovaně. Rusku nikdy nic nehrozilo ze strany NATO ani ze strany Ukrajiny. Tohle je vzorec Putinova chování a my se mu dokážeme postavit. Máme schopnost se bránit," řekla Psakiová stanici ABC.



Bezpečnostní analytik Gordon Corera v textu pro stanici BBC napsal, že tento krok znamená ze strany Putina důrazné varování a zatím ho nelze interpretovat tak, že by ruský prezident měl skutečně v úmyslu jaderné zbraně použít. "Cílem pravděpodobně je snaha odradit NATO od podpory Ukrajiny tak, že (Putin) vytvoří strach z toho, kam až je ochoten zajít. Chce také vytvořit zmatek ohledně toho, jaká pomoc Ukrajině už pro něj bude příliš," napsal.