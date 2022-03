Bitcoin zamířil vysoko nahoru. Investor Mark Mobius to vysvětluje reakcí Rusů na sankce

Ostřílený investor Mark Mobius připisuje nedávný nárůst cen bitcoinu nákupům Rusů. "Nekoupil bych si ho, ale kdybych byl Rus, tak bych ho kupoval," řekl Mobius pro CNBC v pořadu "Capital Connection". Bitcoin roste o 13 % a aktuálně se obchoduje za 43 127 dolarů, podle dat CoinMarketCap. Denní objemy obchodů s bitcoiny nakupovanými za rubly od minulého čtvrtka vzrostly proti předchozímu dni o 259 procent na 1,3 miliardy rublů.

Vývoj bitcoinu v letošním roce. Zdroj: CoinMarketCap.



„Řekl bych, že to je důvod, proč bitcoin nyní posiluje – protože Rusové mají způsob, jak dostat peníze ven, dostat své bohatství ven,“ řekl Mobius, zakládající partner Mobius Capital Partners. Ceny bitcoinu v pondělí vzrostly o 10 %, když v reakci na invazi země na Ukrajinu byly uvaleny sankce na ruské instituce, včetně bank.

USA reagovaly na nevyprovokovaný útok Moskvy na Ukrajinu několika koly sankcí vůči ruským bankám i centrální bance, státním dluhopisům, Vladimiru Putinovi a ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi. O víkendu se USA, evropští spojenci a Kanada dohodli, že odříznou klíčové ruské banky od mezibankovního systému SWIFT, který propojuje více než 11 000 bank a finančních institucí ve více než 200 zemích a územích. Bílý dům také sleduje osobní bohatství ruských miliardářů a nedávno oznámil vytvoření pracovní skupiny, která se zaměří na jejich lukrativní majetek, včetně jachet a sídel.

Nebýt bitcoinu, řekl Mobius, měli by Rusové „opravdu potíže s uzavřením všech různých cest, jak převádět peníze“.



Ari Redbord z blockchainové zpravodajské společnosti TRM Labs také v úterý pro CNBC řekl, že Rusko se ve snaze vyhnout se sankcím obrátí na kryptoměny. Nicméně kryptoměny nelze použít „v rozsahu, který by se přiblížil vyřešení problému se sankcemi,“ řekl Redbord, vedoucí právních a vládních záležitostí ve firmě. "Prostě tam není taková likvidita, která by skutečně snížila závažnost toho, čemu Rusko právě teď čelí," řekl. Redbord z TRM Labs také uvedl, že většina likvidity je na velkých kryptoburzách, které mají „silné kontroly dodržování předpisů“ pro sledování transakcí, které by mohly být známkou podezřelé činnosti.

"Bitcoin by mohl být potenciálně bezpečným útočištěm pro ruské oligarchy, kteří se vyhýbají sankcím, protože sítě bitcoin a kryptoměnových transakcí se nedotkne žádná cenzura," uvedla analytička společnosti Swissquote. "Kryptoměny by mohly fungovat jako pevný uchovatel hodnoty pro velkou část majetku, který nemusí být likvidní," dodala. Od čtvrtečního zahájení invaze vzrostly transakce na centralizovaných bitcoinových burzách v ruském rublu i v ukrajinské hřivně na nejvyšší úroveň za poslední měsíce, uvádí společnost pro kryptodata Kaiko.



Na Ukrajině rovněž rostou objemy kryptoměnových transakcí. Kryptoměnová burza Kuna zaznamenala více než trojnásobný nárůst denního objemu obchodů na 150 milionů hřiven (113,8 milionu Kč). V důsledku války a západních sankcí se objevil trend, kdy se bitcoin používá k převodu hodnoty, uvedla Bea O'Carrollová, která vede firmu Radkl investující do kryptoaktiv. Připomněla také, že prostřednictvím kryptoměn se lidé snaží dostat hodnotu do napadené země, a pomoci tak Ukrajincům.



K darům v kryptoměnách na twitteru vyzval ukrajinský vicepremiér Mychajlo Fedorov, který je zároveň i ministrem pro digitální transformaci. "Postavte se na stranu ukrajinského lidu. Nyní přijímáme dary v kryptoměnách," napsal na sociální síti. Zveřejnil zároveň adresy peněženek pro kryptoměny bitcoin, ethereum a tether. Podle společnosti Elliptic, která se zabývá analýzou blockchainu, vláda a ukrajinské nevládní organizace po výzvách vybraly v kryptoměnách přes 22 milionů dolarů.



Co Mobius doporučuje ohledně investic v době geopolitického napětí? Zejména diverzifikaci portfolia a zlato. Konkrétně evropským investorům doporučil, aby začali s diverzifikací z Evropy do USA a některých asijských trhů. "Je to velmi dobrá lekce v diverzifikaci," řekl.



A „zlato je to správné místo, jak už dlouho, dlouho zmiňuji, je velmi důležité mít nějaké fyzické zlato,“ dodal. Zlato je tradičně bezpečným přístavem v dobách nejistoty, v únoru vzrostlo o více než 6 %. Aktuálně se zlato obchoduje kolem ???? USD za unci.



Zdroj: CNBC, ČTK, CoinMarketCap





