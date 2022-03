Lavrov: Nevylučuji, že někdo chtěl, aby Rusko zabředlo do Západem uměle vytvořeného konfliktu na Ukrajině

Nevylučuji, že "někdo chtěl, aby Rusko zabředlo do Západem uměle vytvořeného konfliktu" na Ukrajině, prohlásil ruský ministr zahraničí Lavrov. Je třeba určit konkrétní typy útočných zbraní, které na Ukrajině nebudou nikdy rozmístěny, požaduje dále, informovala agentura TASS. Podle agentury Reuters rovněž uvedl, že Moskva je nadále odhodlaná dosáhnout "demilitarizace" Ukrajiny, kterou Kreml odůvodnil invazi do sousední země. Moskva při jednáních s Ukrajinou nově nepožaduje kapitulaci, ale navrhuje dohodu, která zajistí zákonná práva všem národům této země, cituje agentura TASS Lavrova, který to podle ní uvedl v rozhovoru pro stanici Al-Džazíra.



"Nemyslím, že to (požadavky Ruska) lze takto kvalifikovat. Nejde o termín, který se má použít. Nabízíme dohodu. Zajistí zákonná práva všech národů, které žijí na Ukrajině, což zahrnuje všechny národnostní menšiny," uvedl Lavrov. Moskva původně rozhovory podmiňovala požadavkem, aby ukrajinská strana nejprve složila zbraně. Dnes odpoledne ruský vyjednavač oznámil, že součástí rozhovorů, které by měly začít ve čtvrtek, bude také otázka příměří.



Parametry "demilitarizace" Ukrajiny ještě nebyly dohodnuty, v zemi by neměly být žádné zbraně, které by mohly ohrozit bezpečnost Ruska, prohlásil dále Lavrov.

"Ruský prezident Vladimir Putin jasně nastínil naši pozici, se kterou naše delegace přišla na jednání s Ukrajinci v Bělorusku. Krym je součástí Ruska. Uznání Doněcké a Luhanské lidové republiky v rámci hranic Doněcké a Luhanské oblasti," dodal.

Podle agentury TASS opětovně zdůraznil, že je třeba dosáhnout "denacifikace" Ukrajiny, kterou rovněž Moskva uvedla jako důvod pro invazi.



Lavrov dále uvedl, že nevylučuje, že "někdo chtěl, aby Rusko uvázlo v uměle vytvořeném konfliktu" na Ukrajině a zároveň obvinil z jeho vytvoření Západ. "Západní političtí analytici nyní píší, že to umožní rozvázat Američanům ruce a pracovat na zadržování Číny," nechal se slyšet.



Podle agentury Reuters Lavrov dále uvedl, že o svých vůdcích musí rozhodnout Ukrajinci. O jejich současném prezidentovi Volodymyru Zelenském prohlásil, že lhal, když sliboval, že v zemi obnoví pořádek. "Zelenskyj neudělal nic s pokračující krvavou válkou proti vlastnímu lidu. Ve skutečnosti lhal, když sliboval obnovení pořádku, když se podepisovaly četné dohody se zástupci Donbasu," citovala ruského ministra zahraničí agentura TASS.