Zámořské indexy klid neudržely

Zámořské indexy dnes v závěru obchodování navázaly na červenou Evropu. Nejvíce se nedařilo technologickému indexu Nasdaq , který se svou ztrátou blížil 2 %. Trhy stále ovlivňuje nervozita z dění na Ukrajině a z ekonomických důsledků sankcí uvalených na Rusko. Sektory se dnes vesměs zelenaly, největší propady do červených čísel jsme zaznamenali u informačních technologií (-1,2 %) a komunikací (-0,8 %), oba jsou to sektory, které reprezentují velké technologické společnosti. Naopak výrazně se dařilo utilitám (+1,7 %) a zelenalo si i spotřební zboží (+0,7 %). To jsou tradiční představitelé defenzivních investic. Energetický sektor se držel v lehkém zisku (+0,3 %). Ropa dnes zažila poměrně volatilní obchodní den, kdy ještě odpoledne přidávala vyšplhala téměř na nejvyšší úrovně za poslední dekádu (120 USD za barel ropy brent), aby následně propadla až o současných 2,2 %.Mezitím co indexy přeci jenom očekávají nejvíce podobu měnové politiky, kterou oznámí Jerome Powell v polovině měsíce, co se týče korporátních zpráv, nacházíme se v mrtvém období po konci výsledkové sezony. Dnes tedy bylo poměrně chudé. Za zmínku stojí 11,3% posílení společnosti Kroger, která zvyšuje svůj odhad tržeb, který opírá o rostoucí zájem o své doručovací služby a trend „vaření doma“. Naopak obchod s oblečením Outfitters po sníženém výhledu na první pololetí propadl o 9,4 %.