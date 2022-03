Zelenskyj: Pokud nejde bezletová zóna, dejte nám letadla. Putin: Ruská operace na Ukrajině podle plánu

Ukrajina žádá podporu Západu. Pokud spojenci nemohou zařídit bezletovou zónu nad zemí, měli by Ukrajině poskytnout letadla, prohlásil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, uvedla tamní média. Hlava státu zdůraznila, že světové společenství bylo při pomoci Ukrajině nerozhodné, píše Reuters. Ruský prezident Vladimir Putin dnes oznámil, že "speciální vojenská operace" na Ukrajině postupuje přesně podle plánu.



"Pokud nemáte sílu a vůli k uzavření nebe, tak mi dejte letadla. Dejte mi letadla. Pokud nebude nás, nedej bože, pak tu bude Lotyšsko, Litva, Estonsko. Další bude Gruzie, Moldavsko, Polsko. Půjdou až k berlínské zdi," řekl Zelenskyj na ruskou adresu na tiskové konferenci podle serveru Ukrajinska pravda.



Prezident zároveň poděkoval zemím, které Ukrajinu podporují a dodávají zbraně. "Ale přišlo to pozdě," prohlásil a dodal, že prodleva stojí "tisíce životů Ukrajinců".



Zelenskyj se podle serveru RBK Ukrajina obrátil rovněž na ruského prezidenta Putina a vyzval ho, aby zasedl k jednacímu stolu. "Jsem normální chlap. Sedni si se mnou, mluv, čeho se bojíš?" nechal se slyšet. Podle agentury Interfax-Ukrajina zdůraznil, že jeho země nezabírá cizí území a šéfa Kremlu vyzval, aby stáhl svá vojska z Ukrajiny. Rusko a Ukrajina se dnes prostřednictvím vyjednávačů dohodly na vytvoření humanitárních koridorů.



Na otázku zahraničních novinářů, zda je Ukrajina připravena poskytnout Rusku nějaké záruky, odpověděl, že Kyjev nikomu nevyhrožuje ani na nikoho neútočí. "Záruky na co? Na Rusko neútočíme, nehodláme na něj útočit. Záruku čeho? Jsme v NATO? Ne. Máme jaderné zbraně? Ne. Co mám říct? Komu mám co dávat?" řekl dnes Zelenskyj.



Ukrajinský prezident dnes také prohlásil, že jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan je jedním z mála světových lídrů, kteří jsou schopni ruskému prezidentovi vysvětlit, že válka musí skončit. Erdogan podle Zelenského poskytuje Ukrajině významnou podporu a podniká řadu kroků k ukončení války.



"Pomáhá - nejde jen o bezpilotní letouny. Je mnoho věcí, ve kterých Erdogan Ukrajině pomohl. Jsem mu velmi vděčný. Na politické úrovni také podniká řadu kroků, aby ruský prezident pochopil, že je třeba ukončit válku," okomentoval Zelenskyj odmítnutí Turecka připojit se k sankcím proti Rusku. Zelenskyj rovněž vyjádřil naději, že Ankara se v budoucnu stane jedním z garantů bezpečnosti Ukrajiny a bude mít vliv na vyjednávání s Moskvou, poznamenala agentura Interfax-Ukrajina.

Vše je podle ruského plánu a jednorázový příspěvek rodinám ruských padlých

Putin dnes oznámil, že "speciální vojenská operace" na Ukrajině postupuje přesně podle plánu. Ruské vojáky působící v sousední zemi označil za hrdiny. Na poradě se členy bezpečnostní rady také Putin vznesl několik obvinění vůči ukrajinským silám, důkazy pro svá tvrzení ale nenabídl.



Uvedl například, že ukrajinští "nacionalisté" používají ukrajinské civilní obyvatelstvo jako živé štíty, napsala agentura Reuters. Ukrajinské síly konkrétně obvinil, že v rezidenčních čtvrtích rozmisťují těžkou armádní techniku. Prohlásil také, že skupiny ukrajinských "nacionalistů" brání civilistům, aby odešli z místa bojů bezpečnými koridory, zřízenými ruskou armádou.



"Chci říct, že speciální vojenská operace postupuje přísně v souladu s harmonogramem, podle plánu. Všechny stanovené úkoly se úspěšně plní," citovala Putinova slova ruská agentura TASS.



Západní země, které kvůli rozsáhlé vojenské invazi do sousední země uvalily v posledních dnech na Rusko tvrdé hospodářské sankce, upozorňují, že ruská armáda postupuje jen velmi pomalu a dosud neovládla žádné významné město. Metropole Kyjev, ale také druhé největší město Charkov, jihoukrajinský Mariupol a další místa jsou však pod vytrvalou ruskou palbou a bombardováním.



Putin kromě toho oznámil, že příbuzní padlých vojáků dostanou jednorázovou dávku ve výši 7,4 milionu rublů (asi 1,6 milionu Kč) a každý měsíc jim budou vypláceny další dávky, jak to stanovuje zákon. Nad rámec toho by rodiny podle něj měly dostat jednorázový příspěvek pět milionů rublů (1,1 milionu Kč), píše portál Meduza. Moskva udává, že při bojích zahynulo asi 500 ruských vojáků, podle Kyjeva jsou ale počty obětí v ruských řadách mnohonásobně vyšší.

Horká linka Rusko-USA

Ministerstva obrany USA a Ruska mezi sebou zřídila horkou linku. Má pomoci zabránit případným vojenským incidentům a eskalací v regionu, kde už déle než týden trvá ruská invaze na Ukrajinu. Agentuře Reuters to dnes pod podmínkou anonymity řekl vysoce postavený zástupce Pentagonu