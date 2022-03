Je Apple předražený?

Na otázku týkající se valuace a ceny akcií společnosti odpovídal na CNBC investor Gene Munster z Loup Ventures. Podle něj může být z krátkodobého hlediska valuace vysoko, ale ne tolik z hlediska dlouhodobého. Z tohoto pohledu je pak dobré vážit jednotlivé scénáře a on sám věří, že bude dál společností s produkty, které jsou významnou součástí běžného života řady lidí. A potenciál firmy výrazně zvyšují její možné aktivity v dalších oblastech, včetně metaversa či elektromobilů.



I když jsou podle experta možné i scénáře, ve kterých se Applu nepovede tak dobře, „pokud se dá všechno dohromady,“ tak na akcii stále sází. Co ale tlak na hrubé marže, a zejména vliv rostoucích sazeb? Munster na to odpověděl, že pokud jdou sazby nahoru, akcie míří obvykle dolů. ale zatím obdobím před zvyšováním sazeb prochází dobře a podle experta to může být tím, že jde o společnost, která se může s prostředím vyšších sazeb lépe vyrovnat a v tomto smyslu má defenzivní charakteristiky.



Prostředí, ve kterém rostou sazby, může být podle experta také prostředí, ve kterém bude schopen zvyšovat prodejní ceny a zisky. K tomu firma může provádět odkupy a celkově Munster podle svých slov z dopadu sazeb na nemá velké obavy. Větší problémy může podle něj způsobit současný geopolitický vývoj. Na osmého března firma přitom oznámila představení nových produktů a expert se domnívá, že je dobré sledovat zejména iPhone SE a nové verze některých dalších produktů.







Apple takové události a představení nových produktů pořádal čtyřikrát do roka. Podle experta je to s ohledem na existující prostředí výjimečné. V tomhle a ve schopnosti přicházet s novými produkty firma předbíhá svou konkurenci. „Není třeba o tom nějak moc přemýšlet... Jde o společnost, která je v odvětví stále zlatým standardem,“ dodal Munster.



Na CNBC se o Applu diskutovalo více. Podle některých názorů je jeho momentální valuační prémie skutečně vysvětlitelná tím, že v současném prostředí akcie může fungovat jako defenzivní titul. Podle jiných názorů ale taková prémie nedává smysl. Jednak s ohledem na to, jakého růstu firma pravděpodobně dosáhne v následujících letech, a také vzhledem k tomu, že se stále více orientuje na služby a v tomto sektoru valuace klesají.



Zdroj: CNBC