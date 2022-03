Airbus, Apple, Boeing, ExxonMobil... Firmy v reakci na invazi na Ukrajinu ukončují své operace v Rusku

Evropský výrobce letadel Airbus zastavuje dodávky dílů a služeb ruským leteckým společnostem. Technickou podporu ruským aerolinkám zrušil také americký výrobce letecké techniky . Své aktivity v Rusku ukončuje kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu i těžařská společnost ExxonMobil či .



"V souladu s mezinárodními sankcemi, které jsou nyní v platnosti, Airbus pozastavil poskytování podpůrných služeb ruským leteckým společnostem i dodávky náhradních dílů do země," uvedl dnes Airbus. "Služby poskytované inženýrským střediskem Airbusu v Rusku byly až do dalšího přezkoumání rovněž pozastaveny," dodal.



Také výrobce dopravních letadel oznámil, že přerušuje dodávky dílů a poskytování údržby ruským leteckým společnostem. "Naše týmy se soustředí na zajištění bezpečnosti svých členů v regionu," uvedla firma. Podle deníku The Wall Street Journal krok amerického výrobce ztíží snahu udržet v provozu letadla vlastněná leteckými společnostmi z Ruska. Na začátku týdne také oznámil, že přerušuje aktivity svého výcvikového centra v Moskvě a svého zastoupení v Kyjevě.



Podle údajů společnosti Cirium Fleets mají ruské letecké společnosti celkem 332 letadel a 304 letadel Airbus. To představuje přibližně dvě třetiny ruské flotily.



ExxonMobil už dříve rozhodl o odchodu svých amerických zaměstnanců z Ruska. "Odsuzujeme ruskou vojenskou akci, která narušila suverenitu Ukrajiny a ohrožuje její lid," uvedla společnost. Ta své aktivity v Rusku ocenila na čtyři miliardy dolarů (zhruba 90 miliard Kč), což podle analytiků tvoří spíše menší část aktiv podniku. ExxonMobil také nebude provádět nové investice v Rusku. Obdobné kroky už ohlásily ropné společnosti , či Equinor.



Server BBC News uvedl, že pro ruské zákazníky není dostupné zboží na internetovém obchodě společnosti . Ta uvádí, že už nemůže garantovat doručení zboží do Ruska a vyzývá zákazníky, aby se obraceli na kamenné obchody. Podle serveru se tak společnost připojila k bojkotu Ruska, který vyhlásily další velké americké firmy. Z těch posledních to byly například či .



Apple včera v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu pozastavil prodej všech svých výrobků v Rusku. Společnost také zastavila vývoz do Ruska a omezila fungování platební služby Pay a dalších služeb v zemi. V obchodě Store mimo Rusko už také není možné si stáhnout aplikace ruské státní televize RT News a zpravodajského webu Sputnik News, informovala agentura Reuters.



"Jsme hluboce znepokojeni ruskou invazí na Ukrajinu a stojíme na straně všech lidí, kteří v důsledku násilí trpí," uvedla společnost v prohlášení citovaném agenturou Reuters. "Podporujeme humanitární úsilí, poskytujeme pomoc pro postupující uprchlickou krizi a děláme vše pro to, abychom podpořili naše týmy v regionu," dodala.