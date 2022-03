Divize Intelu Mobileye podala žádost o primární nabídku v USA

Společnost Mobileye, která je divizí americké společnosti a zaměřuje se na systémy samořízených aut, v tichosti podala žádost o primární veřejnou nabídku akcií (IPO) ve Spojených státech. Výrobce mikročipů to bez dalších podrobností oznámil v dnešním sdělení. Agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje uvedla, že nabídka by mohla firmu Mobileye ohodnotit na více než 50 miliard USD (1,2 bilionu Kč).



Intel koupil izraelskou společnosti Mobileye za 15,3 miliardy USD v roce 2017. Chtěl tím konkurovat firmám a ve vývoji systémů pro jízdu bez řidiče. Společnost Mobileye loni zvýšila tržby o 43 procent na 1,4 miliardy USD. Na celkových tržbách Intelu se divize podílela z 1,8 procenta.



Generální ředitel Intelu Pat Gelsinger je pod tlakem některých investorů, aby firma zvážila vyčlenění svých aktivit v oblasti výroby čipů do samostatné firmy. nyní investuje miliardy do rozšíření kapacity výroby čipů ve Spojených státech a zvýšení svého podílu na trhu.



Společnost Mobileye byla založena v roce 1999 a za cíl si dala snižovat počet zranění a úmrtí při automobilových nehodách. Do konce letošního roku plánuje v Izraeli a Německu nasadit robotické vozy taxi. Ve spolupráci se svými partnery plánuje v roce 2024 ve Spojených státech nasadit samořízené elektrické kyvadlové vozy.