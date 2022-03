Amazon rozštěpí své akcie v poměru 20 ku jedné, zahájí také odkup akcií za 10 miliard

Americká společnost rozštěpí své akcie v poměru 20 ku jedné. Největší internetový prodejce na světě ve středu oznámil, že o tom rozhodlo jeho představenstvo, které zároveň schválilo odkup akcií firmy až za deset miliard dolarů (asi 229 miliard Kč). Oznámené štěpení akcií je první od takzvané internetové bubliny na přelomu tisíciletí. Akcie Amazonu po skončení obchodování zareagovaly na zprávu růstem o více než šest procent.



Pokud valná hromada štěpení schválí, mohly by se akcie Amazonu s nově stanovenou cenou začít prodávat 6. června. Měřeno středečním závěrem by zájemce za jednu akcii už neplatil 2785,58 dolaru, ale jen 139,28 dolaru. Měl by jich ale dvacetkrát tolik.



Krok by měl Amazonu přilákat nové drobné investory. Podle serveru Quartz by firmě mohl vynést místo v Dow Jonesově akciovém indexu.



Amazon je nejnovější vysoce ceněnou technologickou společností, která se rozhodla snížit cenu každé akcie štěpením. Alphabet, což je mateřská společnost Googlu, v únoru oznámil štěpení svých akcií také v poměru 20 ku jedné. V polovině roku 2020 zveřejnil plány na rozdělení čtyři ku jedné a oznámila, že akcie rozštěpí v poměru pět ku jedné.



Generální ředitel Andy Jassy, který se do čela firmy dostal v červnu, má za sebou těžký začátek svého funkčního období. Akcie Amazonu si loni vedly nejhůře z velkých technologických společností a od začátku letošního roku zatím ztratily kolem 16 procent. Klesaly spolu s celým sektorem.



Oznámené štěpení je v případě Amazonu už čtvrté od jeho vstupu na burzu v roce 1997 a jeho první od roku 1999, kdy byla společnost jen zlomkem své současné velikosti. První štěpení akcií přišlo 2. června 1998, tehdy v poměru dvě ku jedné. V poměru tři ku jedné nastalo 5. ledna 1999 a znovu v poměru dvě ku jedné 2. září 1999. Akcie Amazonu od oznámení posledního štěpení vzrostly o více než 4300 procent.