Německo připravuje zákon o státních rezervách plynu, chce naplněné zásobníky

V Německu by od května měl platit zákon o státních rezervách plynu, podle kterého budou muset být zásobníky se zemním plynem v Německu naplněny k 1. prosinci z 90 procent. Podle deníku Rheinische Post s tím počítá ministr hospodářství Robert Habeck. Tímto opatřením chce Německo, které je závislé na ruském plynu, posílit svou energetickou bezpečnost a vyhnout se výraznému kolísání cen této suroviny v chladných měsících.



O zákonem nařízených rezervách plynu hovoří německá vláda od začátku ruské invaze na Ukrajinu, která vedla k dalšímu růstu cen energetických surovin. Kabinet kancléře Olafa Scholze proto připravuje návrh zákona, podle kterého by k 1. srpnu musely být zásobníky naplněny z 65 procent, do 1. října z 80 procent a k 1. prosinci z 90 procent. O opatření chce parlament poprvé jednat ještě tento týden, schválení ministr Habeck očekává nejdéle do dubna, aby zákon mohl od května platit.



Evropa se tuto zimu potýkala s vysokými cenami energií a s nízkými zásobami plynu ve skladovacích zařízeních, čemuž chce Habeck v budoucnu díky povinnému naplňování zásobníků před zimní sezonou předcházet. Německo chce takto posílit i svou energetickou bezpečnost, neboť v případě plynu je na dodávkách z Ruska závislé z 55 procent.



Habeck krátce po ruské invazi ujistil německou veřejnost, že Německo je pro tuto zimu energeticky zabezpečeno,. Zároveň řekl, že na příští zimní sezonu se musí připravit, mimo jiné zajištěním dostatečných zásob. Habeck rovněž opakovaně prohlašuje, že Německo se z hospodářských důvodů nemůže od ruských dodávek ihned odstřihnout, ale že v nadcházejících týdnech a měsících svou závislost na Rusku sníží. Cestu Habeck vidí v diverzifikaci zásobování a především v rozvoji obnovitelných zdrojů energie.