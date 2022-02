Intel kupuje izraelského výrobce čipů Tower Semiconductor za 5,4 miliardy dolarů

Americká společnost koupí za 5,4 miliardy USD (116,3 miliardy Kč) izraelského výrobce čipů Tower Semiconductor. ve svém dnešním oznámení uvedl, že za každou akcii zaplatí 53 USD. se kvůli rostoucí poptávce po čipech snaží pokračovat v rozšiřování svých výrobních kapacit a technologického portfolia, uvedla agentura Reuters. Akcie izraelské společnosti stouply po oznámení v Tel o 40 procent, v americkém premarketu rostly naposledy o více než 46 procent. V pondělí uzavřely na ceně 33,13 USD.

Tower Semiconductor se specializuje na analogové čipy, které se používají v automobilovém průmyslu, mobilní komunikaci, ve zdravotnictví a v letecké dopravě. Společnost investovala do svých výrobních míst na domácím trhu, v Texasu a v Japonsku, aby zvýšila kapacitu u 200 a 300 milimetrových čipů. Mezi její zákazníky se řadí firmy, které čipy navrhují, výrobu ale zadávají jiným, ale i integrování výrobci přístrojů.

Akvizicí si upevní pozici na trhu, kterému vládne tchajwanská společnost TSMC, což je největší smluvní výrobce čipů na světě. Transakce přichází v době, kdy celosvětový nedostatek čipů brzdí výrobu všeho možného, od chytrých telefonů po automobily.

Transakce by měla být dokončena do 12 měsíců a už ji schválily správní rady obou firem. Povolit ji ale ještě musejí regulátoři a hlasovat o ní budou také akcionáři firmy Tower. Po dokončení akvizice by Tower Semiconductor měla být začleněna do divize Foundry Services. Tu založil před rokem, aby pomohl uspokojit rostoucí celosvětovou poptávku po výrobní kapacitě polovodičů.

v lednu oznámil, že hodlá v USA investovat až 100 miliard USD do výstavby potenciálně největšího komplexu na výrobu čipů na světě. Investice má podpořit dominantní postavení Intelu ve výrobě čipů a snížit závislost Spojených států na asijských výrobních centrech.

Výroba čipů je drahá a náročná. Většina společností tak buď čipy navrhuje, nebo je vyrábí. otevřel své továrny i konkurenčním návrhářům polovodičů. V Izraeli působí skoro 50 let a je jedním z největších izraelských exportérů. V roce 2017 si koupil technologickou společnost pro autonomní vozidla Mobileye.

Zdroje: ČTK, Reuters