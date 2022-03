Výroba aut v Česku v lednu a únoru klesla na nejnižší úroveň od roku 2010

No jsem to myslel jako vtip. Asi. Každopádně snad ti lidé dostanou ve škodovce odstupné a až to zase naběhne, tak holt se vrátí. Jako nechápu, proč by stát/lidi měli tohle škodovce platit furt. Co bude příště? Budou se jim platit nevyrobená auta? Protože tak to přesně je. Škodovka chce po státu zaplatit nevyrobená auto. Dream business. Taky bych chtěl, aby mně stát zaplatil nevyrobené business jety.

Ten, který tančí s papoušky