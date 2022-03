Evropská inflace v únoru vystoupila na rekordních 6,2 procent, šéfka ECB uvažuje o 'nových nástrojích'

Míra inflace v Evropské unii v únoru vystoupila na rekordních 6,2 procenta z lednové hodnoty 5,6 procenta. Ve své zprávě to dnes oznámil evropský statistický úřad Eurostat. Česká republika má z celé unie třetí nejvyšší inflaci, a to rovných deset procent. Tak jako v minulých měsících i v únoru se na růstu cen podílely nejvíce energie.



V eurozóně míra inflace v únoru vystoupila na 5,9 procenta, zatímco v lednu činila 5,1 procenta. V meziměsíčním srovnání se ceny v EU zvýšily v únoru o 0,9 procenta, stejně jako v eurozóně. Silný růst cen je patrný zejména při srovnání se situací před rokem. Loni v únoru byla roční míra inflace v EU na 1,3 procenta, zatímco v eurozóně činila 0,9 procenta.

Prezidentka ECB Christine Lagardeová dnes zopakovala, že jakékoli zvýšení základní úrokové sazby ECB bude postupné a přijde až „nějakou dobu“ po konci programu nákupu dluhopisů, k němuž by mělo dojít ve třetím čtvrtletí roku. "Tím udržujeme naši tradiční logiku posloupnosti, ale také nám to dává v případě potřeby prostor navíc, až zastavíme nákup dluhopisů a předtím, než uděláme další krok k normalizaci," řekla na konferenci ve Frankfurtu.



Lagardeová dodala, že by ECB mohla zavést nové nástroje, které zajistí, že měnová politika dosáhne do všech koutů eurozóny, i když ukončí nákupy dluhopisů. "Pokud to bude nutné, můžeme navrhnout a nasadit nové nástroje k zajištění transmise měnové politiky, když směřujeme k normalizaci politiky," řekla Lagardeová.



Nejnižší míru inflace měly v únoru Malta s Francií, kde v obou případech činila 4,2 procenta. Následovaly Portugalsko, Finsko a Švédsko, ve všech těchto zemích inflace činila 4,4 procenta. Naopak nejvyšší inflaci měla Litva (+14,0 procenta), Estonsko (+11,6 procenta) a Česká republika s deseti procenty.





Ve srovnání s lednem roční míra inflace klesla ve dvou členských státech unie, ve zbývajících pětadvaceti se zvýšila.



Energie přispěly k celkové roční inflaci z 3,12 procentního bodu, následovaly služby (+1,04 bodu), dále kategorie potraviny, alkohol a tabák (+0,90 bodu) a neenergetické průmyslové zboží (+0,81 bodu).

