ČEZ zahájil tendr na nový blok Dukovan. Stát má do roku 2036, stavba začít 2029

Energetická společnost zahájila tendr na stavbu nového jaderného bloku Dukovan. Dostala souhlas od ministerstva průmyslu. Blok by měl stát do roku 2036. Jedná se o největší investici v novodobých dějinách České republiky, uvedl ministr průmyslu a obchodu (MPO) Jozef Síkela (za STAN). Stát bude podle něj průběžně kontrolovat rizikovost všech tří uchazečů i jejich subdodavatelů. První nabídky od tří uchazečů na stavbu nového jaderného bloku Jaderné elektrárny Dukovany dostane do 30. listopadu letošního roku. poté bude s uchazeči jednat a dostane druhé, vylepšené nabídky. S konečným pořadím uchazečů předstoupí před stát v prosinci 2023. Na tiskové konferenci to dnes řekl generální ředitel Daniel Beneš. Smlouva s dodavatelem nového jaderného bloku má být uzavřena do konce roku 2024. Začít stavět se má v roce 2029, zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2036.

Vyhodnocení tendru by mělo být uzavřeno do konce roku 2024. Síkela uvedl, že účast českých podniků na stavbě reaktoru může dosáhnout až 65 procent, což znamená pro české firmy zakázky za vyšší desítky miliard korun.



"Chceme udělat další krok k tomu, aby Česká republika byla energeticky soběstačná, abychom rozvíjeli dobrým a správným směrem naši energetickou politiku," uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Předchozí vlády podle něj odkládaly rozhodnutí o tendru, projekt má tak několikaleté zpoždění. Jde podle něj o klíčový projekt z hlediska energetické soběstačnosti ČR.



Fiala zdůraznil, že tendru se nemohou zúčastnit firmy, které by mohly být pro Česko bezpečnostním rizikem. "Což je například Putinovo Rusko," uvedl Fiala. Tendru se podle takzvaného lex Dukovany nemohou zúčastnit firmy, které nepřistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996, což je například Rusko a Čína.



Generální ředitel Daniel Beneš řekl, že zahájení tendru spočívá ve zpřístupnění zadávací dokumentace uchazečům, mezi které patří francouzská společnost , jihokorejská KHNP a severoamerický Westinghouse. Podle Beneše je zadávací dokumentace uchazečům zveřejněna právě nyní.



Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawatt (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech.



Jaderné elektrárny produkují zhruba třetinu veškeré elektřiny vyrobené v Česku. Loni dodaly Dukovany a Temelín do přenosové soustavy 30,73 terawatthodiny (TWh) elektřiny, meziročně o tři procenta více. Téměř tak vyrovnaly dosud rekordní rok 2013, kdy oba české jaderné zdroje vyrobily 30,75 TWh energie.