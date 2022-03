EY: Počet převzetí evropských podniků čínskými investory loni vzrostl

Čínští investoři v loňském roce převzali 155 evropských podniků. To je o 23 více než předloni, ale o polovinu méně než v roce 2016, kdy byla akviziční aktivita čínských firem v Evropě na vrcholu. Vyplývá to ze studie, kterou dnes zveřejnila poradenská společnost EY. Na akvizice evropských firem loni čínští investoři vynaložili celkem 12,4 miliardy dolarů (zhruba 280 miliard Kč), uvedla agentura DPA.



V samotném Německu, které je největší ekonomikou v Evropě, přešlo v loňském roce do čínských rukou 35 firem za více než dvě miliardy dolarů. Předloni čínští investoři převzali 28 německých podniků.



Akviziční aktivita čínských investorů v Evropě začala polevovat už před příchodem pandemie covidu-19. Podle odborníků to odráželo negativní postoj evropských politiků i přísnější kontrolu zahraničních akvizic ze strany čínských úřadů.



"Čínské podniky při svých investicích v Evropě stále ještě zůstávají opatrné," uvedla EY. Největší čínskou akvizicí v Evropě se loni stalo převzetí divize nizozemské společnosti pro výrobu domácích spotřebičů čínskou finanční skupinou Hillhouse Capital Group za 4,3 miliardy dolarů (téměř 100 miliard Kč).