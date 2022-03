USA oznámily, že zmírní pravidla pro dovoz oceli a hliníku z Británie

Spojené státy oznámily, že zmírní pravidla pro dovoz oceli a hliníku z Británie. Cla na toto zboží zavedl v roce 2018 kvůli národní bezpečnosti bývalý americký prezident Donald Trump. Vnášela napětí do vztahů mezi Londýnem a Washingtonem, připomíná britská BBC.



Podobné dohody už dříve uzavřely Spojené státy s Evropskou unií a Japonskem. Podle té s Británií USA nahradí dosavadní 25procentní clo na dovoz oceli systémem kvót. Díky tomu ji Británie bude moci do určitého množství dovážet bez cla. Dohoda začne platit 1. června a Británie výměnou zruší poplatky, které uvalila na dovoz amerického bourbonu, džín značky Levi´s, motocyklů Harley Davidson a cigaret. Na dovoz hliníku do USA Trump uvalil 15procentní clo.



Americká obchodní zmocněnkyně Katherine Taiová a ministryně obchodu USA Gina Raimondová uvedly, že dohoda ochrání ocelárny a hliníkárny ve Spojených státech i Británii a že se díky ní budou tyto spojenecké země zaměřit na to, co označují za "čínské neférové obchodní praktiky". Raimondová si od ní také slibuje snížení inflace, která se ve Spojených státech dostala na nejvyšší úroveň za posledních 40 let.



Britská státní tajemnice pro mezinárodní obchod Anne-Marie Trevelyanová řekla, že díky dohodě zmizela "velmi otravná záležitost" a že znamená dobrou zprávu pro ocelářský a hliníkárenský průmysl, na který je v Británii navázáno 80.000 pracovních míst.