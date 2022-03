Polsko podle premiéra chystá kroky k takzvanému odruštění své ekonomiky

Polsko podnikne kroky k takzvanému odruštění své ekonomiky. Podle deníku Rzeczposplita to dnes na tiskové konferenci řekl polský premiér Mateusz Morawiecki. Odstranit závislost na Rusku mají zemi pomoct mimo jiné plány na výstavbu nových plynovodů. Polsko sousedí s Ukrajinou, kterou koncem února napadla ruská vojska, Varšava už přijala téměř dva miliony ukrajinských uprchlíků.



Polská vláda podle Morawieckého také chystá subvence pro zemědělce, kteří se potýkají s rostoucími cenami hnojiv. Kabinet tím chce předejít prudkému nárůstu cen potravin. Premiér také oznámil, že důchodci kvůli vysoké inflaci dostanou za několik týdnů mimořádný 13. důchod a vláda počítá i s pomocí firmám, které dosud působily na ruském trhu.



Polský premiér znovu vyzval Evropskou komisi (EK), aby přikročila k zákazu dovozu ruského uhlí. Samotné Polsko, které z uhlí vyrábí většinu elektrické energie, loni podle vládních údajů dovezlo 12,6 milionu tun uhlí, z toho z Ruska pocházelo 8,3 milionu tun.



Už začátkem března Morawiecki uvedl, že Evropa by měla v horizontu měsíců přestat nakupovat ropu a zemní plyn z Ruska. Samo Polsko se podle dnešního premiérova vyjádření může stát nezávislým na ruském plynu za dva až tři roky.



Morawiecki připomněl, že součástí strategie stát se nezávislými na Rusku byla výstavba baltského plynovodu u města Świnoujście (Svinoústí). Oznámil, že vláda rovněž vyčlení tři miliardy zlotých (15,8 miliardy Kč) na rekapitalizaci společnosti Gazsystem, což je provozovatel přepravní soustavy zemního plynu v Polsku.



"Čelíme ekonomickým turbulencím, ale chceme z nich vyjít silnější," řekl premiér. Zdůraznil, že neexistuje žádná cena, kterou by společnost neměla vynaložit, aby se stala nezávislou na ruských surovinách.