Evropa a plyn z Ruska – alternativní řešení

Ekonom Daniel Gros tvrdí, že alternativou k zákazu dovozu ruského plynu do Evropy je uvalení cel. Evropa podle něj disponuje vyjednávací silou monopsonu, kterou ale doposud nijak nevyužívala. Co ekonom konkrétně navrhuje?



Gros míní, že ruský má ve vztahu k dodávkám plynu do Evropy monopolní pozici a tu používá k tomu, aby realizoval rentu monopolisty. Ta pak financuje rozpočty ruské vlády. EU ale zároveň odebírá asi 70 % ruských exportů zemního plynu a podle ekonoma je nepravděpodobné, že by její pozici dokázali nahradit jiní. Čína totiž již nyní odebírá významné množství plynu z Ruska a pravděpodobně by se na něm nechtěla stát závislá.



I EU tedy má významnou vyjednávací sílu. Pokud by na ruský plyn uvalila dovozní cla, by podle ekonoma zvýšil ceny plynu, ale jen mírně, a ne tak, aby plně kompenzoval nové celní poplatky. Jinak by totiž ztratil příliš velkou část tržeb. Cla by tak financovala zejména jeho monopolní renta. Evropští odběratelé ruského plynu by tak utrpěli určité ztráty, ty by ale byly nižší než příjmy z nových cel.



Gros na základě své analýzy tvrdí, že existuje optimální výše cla, která by maximalizovala rozdíl v příjmech z cel na straně jedné a ztrát spotřebitele na straně druhé. Jednoduchý lineární model konkrétně implikuje, že tento optimální tarif se zhruba pohybuje kolem 30 %. To je shodou okolností sazba, kterou používá Rusko jako exportní tarif pro své exporty plynu. Podle ekonoma by taková cla byla namístě i bez snah o sankce vůči Rusku. Pokud by pak cílem Evropy bylo snížení závislosti na dodávkách energií z Ruska, tarif by mohl dosáhnout až 60 %, což by podle Grose snížilo příjmy Gazpromu na méně než čtvrtinu.



Cla na ruský plyn by byla motivací pro diverzifikaci dodávek energií a „financovala by naši reakci na válku na Ukrajině“. Poptávka po ruském plynu by klesala, zpočátku pomalu, ale pak čím dál rychleji. Při současných vysokých cenách zemního plynu by cla přinesla na úrovni celé EU příjmy ve výši 30 – 50 miliard eur ročně. V neposlední řadě by takový krok EU mohl motivovat jiné dodavatele z celého světa k investicím, které by umožnily a zlevnily nákupy energií od nich.



Gros na závěr uvádí, že i kdyby omezení závislosti na ruském plynu bylo prováděno prostřednictvím jiných nástrojů, jako například přímým omezováním dovážených objemů, stejně uvedená metoda povede k růstu cen této komodity. Cla jsou výhodná i z tohoto pohledu, protože u nich je vazba mezi sníženými exporty a vyššími cenami transparentní, míní ekonom.



Zdroj: VoxEU