Ministerstvo financí zhoršilo odhad růstu ekonomiky, počítá s inflací přes 12 procent

Mě by to též potěšilo. Veřejné klima by se však zhoršilo jen kvůli 200 mega do rozpočtu navíc za celý 1 kalendářní rok?? Stálo by to za politickou odpovědnost?? /// podle mého nejvíce elegantní(v jednoduchosti), nejvíce produktivní (v rychlosti), nejvíce transparentní (pro daný MIMOŘÁDNÝ účel aby se "to" zas neprojedlo jako za za minulé vlády bývalo zvykem) - je MIMOŘÁDNÁ SOLIDÁRNÍ DAŇ Z PŘÍJMU, zrychleně v nouzovém stavu již k 6/2022 (podobně jako Západní Němci kdysi mimořádně konvertovali Východním jejich úspory 1:1 do jisté výše, bylo to ke konkrétnímu termínu, pro konkrétní účel). Souhlasím s výší 10 tisíc Kč na poplatníka. Když se vynechají senioři (2,5M) a děti do 25ti (2,5M) přinese to 50iksů CZK (vynásob si 5M krát 10M sám...) Inflace nebude mít důvod se tímto krokem vůbec změnit --> úspory budou využity výhradně v tuzemsku, pro účel válečných uprchlíků, z rozpočtové kapitoly převoditelné přes 31.prosinec (bezmyšlenkovité utrácení rozpočtem přidělených peněz NENÍ EFEKTIVNÍ, spíš má korupční potenciál-na toto ještě nikdo neupozornil?) Některý z ministrů nedávno zmínil že INTEGRACI uprchlíků lze považovat za OPPORTUNITY.. sice to od něj zní malinko vykutáleně, nicméně já jsem PRO všema 10ti když ro bude max 10 tisic CZK letos, rád státu pomohu s touto nouzí i bez MOŽNOSTI ODEČTENÍ SI Z DAŇOVÉHO ZÁKLADU KE KONCI ROKU - pak bych to nemohl chápat jako 100% pomoc, jen částečnou a podmíněnou (něco jako přijetí spíše úplatku nežli provize...)

Mudr.c