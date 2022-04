Západní sankce a averze kupců vůči ruské ropě se podle IEA plně projeví od května

Dopad západních sankcí a averze kupců vůči ruské ropě se plně projeví od května, uvedla dnes Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Výraznému deficitu by však podle ní měl zabránit pokles poptávky v souvislosti s pandemickou situací v Číně, zvyšování produkce skupiny OPEC+ a bezprecedentní čerpání nouzových zásob Spojenými státy a jejich spojenci.



"Zatím předpokládáme, že ztráty v tomto měsíci vzrostou v průměru na 1,5 milionu barelů denně, protože ruské rafinerie dále omezují produkci a kupci se vyhýbají (ruské ropě)," uvedla IEA ve své měsíční zprávě o ropě.



"Od května by mohlo dojít k výpadku téměř tří milionů barelů denně, protože se naplno projeví dopad rozšiřujícího se dobrovolného embarga zákazníků ve vztahu k Moskvě," dodala.



Odstavení ruské ropy probíhá pomaleji, než agentura IEA odhadovala minulý měsíc. Měla tehdy za to, že ztráta tří milionů barelů ropy denně se projeví už v dubnu.



Agentura dále snížila svůj odhad globální poptávky po ropě pro letošní rok o 260.000 barelů denně. Přihlédla přitom k protipandemickým uzávěrám v Číně a nižší poptávce po ropě v prvním čtvrtletí, než se čekalo, a to zejména ze strany Spojených států. Nyní očekává průměrnou poptávku 99,4 milionu barelů denně.