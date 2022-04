Růst výnosů opět potopil technologie; nepřesvědčivé výsledky bank nestačily na obrat sentimentu

Americké trhy sice otevřely bez jasného směru, ale postupně se sesunuly do červených čísel, když index S&P 500 ztratil přes 1 %, Nasdaq odepsal více než 2 % a DJIA poklesl o 0,3 %. V centru pozornosti dnes byla spousta makroekonomickýh dat a také začínající výsledková sezona za 1Q. Maloobchodní tržby v USA v minulém měsíci rostly 0,5% tempem, víceméně v souladu s odhady analytiků, zatímco index spotřebitelské nálady Michiganské univerzity nečekaně vzrostl na 65,7 b., zatímco analytický konsensus očekával 59 b. Zasedání ECB nepřineslo žádné překvapení, když evropští centrální bankéři ponechávají nastavení měnové politiky beze změny. V ECB ale, zdá se, roste konsensus pro první zvýšení sazeb o 0,25 % během 3Q. Obchodování na akciové burze nakonec do značné míry ovlivnil i obnovený růst výnosů, když výnosy amerických vládních desetiletých dluhopisů vzrostly na 2,83 %, což představuje nejvyšší úrovně od prosince 2018. Růst výnosů již tradičně negativně zasáhl technologický sektor, kde jsme viděli prudší výprodeje.

Pozornost investorů v posledních dnech opět poutá excentrický podnikatel Elon Musk, avšak tentokrát to není v souvislosti s jeho společností Motors, nýbrž se jedná o akcie společnosti . Musk, který nedávno oznámil svou významnou investici do provozovatele této sociální sítě, dnes přišel se soukromou nabídkou na odkoupení akcií při ceně 54,2 USD . Akcie po této zprávě rostly o více než 5 %, ale tyto zisky nakonec neudržely poté, co Musk řekl, že si vlastně není úplně jistý, zda bude schopný společnost koupit. Opačným směrem se vydaly akcie , které poklesly o více než 3 % při obavách z možného rozptýlení a snížení fokusu Muska na svého výrobce aut na elektrický pohon.Výsledky hospodaření za 1Q dnes zveřejnili další bankovní giganti. Svým hospodařením potěšila investory , nebo , zatímco zklamání přinesla . Banka nenaplnila obavy ze špatných výsledků tradingu, když její čísla v této oblasti výrazně překonala analytický konsensus. příjemně překvapila trh na úrovni zisku i tržeb a její akcie tak rostou o více než 2 %. Banka sice předčila analytické odhady na úrovni zisku, avšak zaostala na úrovni tržeb. Slabší tržby v kombinaci s varováním ohledně rychle rostoucích nákladů poslaly akcie této banky o 4,5 % níže.