Zaměstnanci Apple v New Yorku se pokouší o založení prvních odborů

Zaměstnanci jednoho obchodu společnosti v New Yorku se pokoušejí založit odbory. Pokud uspějí, byly by první odborovou organizací v obchodech technologického giganta. Zaměstnanci to podle agentury AFP uvedli na speciálně zřízeném webu. Snahy o zřizování odborů v poslední době zesilují i ve Starbucksu a v Amazonu. Výrobce chytrých telefonů se zatím ke kroku svých zaměstnanců nevyjádřil.



Skupina zaměstnanců známá jako Fruit Stand Workers United musí v pobočce na Grand Central Station v New Yorku získat podpisy 30 procent svých kolegů v obchodě. Pak budou oprávněni vyvolat hlasování pro nebo proti zřízení odborové organizace v provozovně.



V únoru se tato skupina připojila k organizaci Workers United, pod kterou se v posledních měsících zorganizovalo několik kaváren . Sama organizace je přidružená k mocnému odborovému svazu sektoru služeb SEIU.



"Grand Central je mimořádný obchod s jedinečnými pracovními podmínkami, kvůli kterým jsou odbory nezbytné k tomu, aby náš tým měl co nejlepší možnou životní úroveň," píší organizátoři výzvy. Skupina se popsala jako jedinci pracující v "mimořádných dobách za pandemie covidu-19 a za nejvyššího růstu cen za generaci“.



Jména jednotlivých zaměstnanců zveřejněna nebyla. Skupina dodala, že požaduje minimální mzdu 30 dolarů (asi 681 Kč) za hodinu pro všechny pracovníky, delší dovolenou a větší bezpečnost práce.



Na začátku tohoto měsíce se pro vznik první odborové buňky ve firmě vyslovili zaměstnanci internetového prodejce . Loni v prosinci si první odbory ve společnosti od osmdesátých let odhlasovali zaměstnanci řetězce kaváren .