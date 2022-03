Apple představil nový iPhone SE s podporou 5G, iPad Air a rychlejší čip M1

Společnost představila 5G verzi svého dostupnějšího iPhone SE a tabletu iPad Air, dále přepracovanou verzi stolní počítač Mac a rychlejší procesor. Během úterní virtuální akce „Peek performance“ navíc generální ředitel Tim Cook oznámil plány na vysílání Major League Baseball ve streamovací službě TV+. tak zahajuje jeden ze svých nejplodnější let ve vydávání nových produktů.





Nový procesor s názvem M1 Ultra, který společnost označila za nejvýkonnější čip pro osobní počítač všech dob, je součástí dlouholetého posunu od používání procesorů od Intelu ve prospěch vlastních komponent. Čip má 20 takzvaných CPU jader, 64 jader pro grafické zpracování a 32jádrový neuronový engine navržený tak, aby usnadnil vývojářům kompilaci kódu, vykreslování 3D grafiky a práci s videem, uvedl .



Nový stolní počítač Mac Studio nový čip již obsahuje a je zaměřen na vývoj aplikací, úpravy fotografií a tvorbu videí. také odhalil samostatný 27palcový monitor, který je mnohem levnější než současný model s cenovkou 1 599 dolarů.



Nový iPhone SE, který podporuje sítě 5G, má rychlejší procesor A15 a další funkce. Bude i nadále k dispozici v černé, bílé a červené barvě, ale bude mít o něco vyšší cenu - 429 USD (téměř 10.000 Kč), oproti 399 USD. iPhone SE i nadále vypadá podobně jako iPhone 8 z roku 2017, včetně domovského tlačítka s Touch ID namísto Face ID, které používají modely vyšší třídy. Je vybaven čipem A15 Bionic, který je podle Applu nejrychlejší ve srovnání s konkurenty, a má 4,7palcový displej, což z něj dělá nejmenší dostupný iPhone. Díky přidání 5G je však mnohem konkurenceschopnější na trhu.







Také nový iPad Air se po dvou letech dočkal vylepšení. Má nový design, 5G konektivitu a rychlejší čipovou sadu M1, která je oblíbená v přístrojích MacBooks. Cena začíná na 599 USD (13.900 Kč) a k prodeji bude rovněž od 18. března. Je také vybaven přední kamerou s rozlišením 12 megapixelů.



Apple také představil iPhony 13 ve dvou nových barevných provedeních, včetně alpské zelené, a dále rozšiřuje své služby a produkty. Její služba TV+ začne v pátek večer vysílat zápasy nejvyšší baseballové ligy MLB. K dispozici bude v osmi zemích. Do budoucna připravuje další Macy a iPady, stejně jako iPhone 14 a nové chytré hodinky. Letos by mohl také ukázat prototyp první smíšeného headsetu pro rozšířenou a virtuální realitu.



Apple se na 5G nejprve zaměřil u svých nejdražších produktů, protože zákazníci hledají výkonná zařízení s lepší konektivitou. Nyní se 5G objevila i u levnějšího modelu, což může přilákat zákazníky k nákupu nových telefonů. Služba 5G sice zatím není přístupná po celém světě, ale přístroje poskytují zákazníkům výhodu do budoucna, kdy by se měla rozšířit.



"Protože uživatelé iPhonů vlastní telefon více než 2,5 roku, je 5G pro uživatele atraktivní funkcí, která by je mohla přimět přejít od staršího iPhonu 4G," uvedl analytik Counterpoint Research Neil Shah.



Podle výzkumné společnosti IDC byly v posledních letech hlavními trhy pro iPhone SE Spojené státy, Japonsko a západní Evropa, uvedla agentura Reuters.



Zdroj: Bloomberg, ČTK