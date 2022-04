EU připravuje embargo na dovoz ruské ropy. Šéf E.ON varuje, že by mohlo ohrozit existenci Evropské unie

Evropská unie připravuje embargo na dovoz ropy z Ruska a Francie se snaží přesvědčit váhající země, aby jej podpořily. Rozhlasové stanici Europe 1 to dnes řekl francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Podle něj je zastavení dodávek ruské ropy nutností, pokud Evropa myslí svou podporu Ukrajiny vážně a chce přiškrtit příjmy, z nichž Rusko financuje válku. Šéf E.ON Leonhard Birnbaum ale v deníku Handelsblatt varoval, že embargo na ruský plyn představuje nejen pro Německo, ale celou Evropu velký problém. V sázce by podle něj mohla být i samotná existence Evropské unie.



"Když vidíte, co se děje na Donbase, tak je víc než kdy dřív nezbytné zastavit import ropy z Ruska. Pracujeme na tom, prezident (Emmanuel Macron) to otevřeně říká už několik týdnů," řekl Le Maire. "Pokud chceme ochránit Ukrajince..., tak musíme zastavit financování války Vladimira Putina zahraniční měnou získanou prodejem ruské ropy. To, že (embargo) dosud neplatí, není proto, že by ho nechtěla Francie, ale proto, že někteří evropští partneři stále váhají," dodal ministr země, která v současnosti Evropské unii předsedá. V polovině roku ji v této roli nahradí Česko.

Birnbaum ve vyjádření v deníku Handelsblatt ale před ukvapeným embargem varuje. "Nejde o to, že by takový krok tvrdě zasáhl pouze Německo, obrovský problém by měla Evropa". Například Slovensko je zcela závislé na ruském plynu. Česká republika a Rakousko získávají většinu zemního plynu z Ruska, upřesnil. "Pokud si myslíme, že dokážeme zajistit dodávky do Německa, aniž bychom se společně starali o ostatní země, pak se EU rozpadne,“ pokračoval šéf německého podniku. "Nesmíme to považovat za národní záležitost," dodal Birnbaum a zopakoval, že má za správné a zodpovědné, že spolková vláda embargo na plyn jako odvetné opatření za ruskou invazi na Ukrajinu odmítá.

Už koncem března manažer uvedl, že Německo bude potřebovat na zajištění nezávislosti na ruském plynu tři roky. "Budeme-li rychlejší, je to pěkné, ale rozhodně to není otázka tří měsíců," řekl nyní Birnbaum Handelsblattu.



Ruská vojska zahájila invazi na Ukrajinu 24. února. Od té doby EU zavedla proti Rusku řadu sankcí, a to jak na jednotlivce, tak i na podniky. Naposledy před dvěma týdny schválila pátý soubor sankcí, který zahrnuje zákaz dovozu ruského uhlí do EU s platností od 10. srpna. Začátkem dubna EU schválila zákaz dovozu ruského uhlí, který má začít platit od srpna. Vývoz uhlí do unijních zemí představuje pro Rusko příjem čtyř miliard eur (98 miliard korun) ročně.

Mnohem citelněji by Putinův režim zasáhlo ukončení dovozu ropy a plynu. Embargo prosazují hlavně pobaltské země, Polsko a další postkomunistické státy a také Francie a Irsko. Německo, Rakousko či Maďarsko se však obávají údajně ničivých dopadů na jejich vlastní hospodářství.

Zdroj: ČTK