Tři scénáře války na Ukrajině a alokace aktiv

Odborníci společnosti Invesco hodnotili tři možné scénáře týkající se dopadů války na ekonomiku. Vzhledem k tomu, že ruský plán na rychlé vítězství na Ukrajině ztroskotal, jeví se nejpravděpodobnějším scénářem dlouhodobá válka, opotřebovávací válka. Jak analytici Invesco posuzují a hodnotí možné přístupy k alokaci aktiv v tomto scénáři? A jaké důsledky vyvolává válka v globalizované ekonomice a při energetické transformaci?

„Existuje množství různých scénářů, takže jsem se je pokusil rozdělit do tří širokých oblastí," vysvětluje Paul Jackson, globální vedoucí výzkumu alokace aktiv společnosti Invesco. "Pokud se zamyslíte nad bezprostředním ekonomickým dopadem, je pro mě to, co bych pro globální ekonomiku nazval mírně negativní, možná 0,5% nebo 1% snížení HDP v roce 2022, plus mírné zvýšení inflace."

Tabulka 1 – Tři možné důsledky války:

Scénář 1: Business jako obvykle Scénář 2: Opotřebovávací válka Scénář 3: Prodloužená válka a energetická krize Popis Stažení ruských vojsk nebo obsazení Ukrajiny v půlce 2022 Ukrajinský odpor prodlouží válku v několikaletou záležitost Válka se prodlužuje a Rusko omezuje dodávky energie do Evropy Ceny komodit Pokles Stabilní, na vyšších hladinách Velký nárůst Dopad na světový HDP (2022) Lehce negativní Středně negativní Výrazně negativní Riziko recese Nízké Střední Vysoké Vliv na inflaci (2022/3) Lehké zvýšení Střední zvýšení Silné zvýšení a pak pokles Stagflační riziko Nízké (vysoké v Rusku, na Ukrajině a v Bělorusku) Střední (vyšší v zemích blízkých konfliktu) Velmi vysoké v Evropě, střední v USA, nízké v Číně

Poznámka: Neexistuje žádná záruka, že se tyto názory naplní.Zdroj: Invesco Global Market Strategy Office

Způsobí vysoké ceny energií zkázu?



Energetická bezpečnost Evropy je od vypuknutí války v centru pozornosti právě vzhledem k významu Ruska jako dodavatele ropy a plynu pro státy EU. Ve scénáři, který vede k vyšším cenám energií, Jackson vysvětluje: "Obvykle jsou tyto vysoké ceny zdrojem své vlastní zkázy. Protože dochází k zničení poptávky, ať už kvůli recesi, kvůli změně zdrojů energie, či zefektivnění způsobu využívání energie. A dochází tak ke zvýšení nabídky."

Německo je jedním z nejzranitelnějších členů EU, uvedla Stephanie Butcherová, investiční ředitelka společnosti Invesco EMEA se sídlem v Henley. "Svým způsobem to více pomáhá soudržnosti v rámci Evropy, protože zde dochází k větší rovnováze a pocitu, že je třeba těsněji spolupracovat při řešení energetických tlaků, které přicházejí," řekla. Tlak války na dodávky energie zároveň urychluje trend v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení (ESG). "Evropa se možná tolik nesoustředila na bezpečnost dodávek, která je samozřejmě právě teď v popředí zájmu. Ale touha odklonit se od fosilních paliv byla již dříve, právě z hlediska životního prostředí," podotýká Butcherová.



Co znamená válka pro globalizaci?



Kristina Hooperová, hlavní tržní stratég společnosti Invesco, se věnovala dopadu pandemie Covid-19 a ruské invaze na Ukrajinu na globalizovanou ekonomiku. "Věřím, že až se ohlédneme zpět a podíváme se na tento časový rámec, bude to vypadat jako výkyv. Bude to období, kdy jsme zažili krátkodobější neúspěch na cestě k většímu pokroku, větší globalizaci. Předpokládala bych, že se globalizace vrátí silnější než kdy jindy, a že dojde k větší spolupráci mezi mnoha národy, ne-li všemi," dodává Kristina Hooperová. "Zatímco v krátkodobém horizontu mohou být rozhodnutí, která země a společnosti přijímají, hlavně politická, v dlouhodobém horizontu se jedná hlavně o ekonomická rozhodnutí."

Jak mají investoři přistupovat k současné situaci?



V případě hlavního scénáře opotřebovávací války by Paul Jackon podle svých slov upřednostnil akcie a aktiva s pevným výnosem investičního stupně.



"V systému je také více inflace. Některé oblasti akciových trhů si v inflačním prostředí vedou docela dobře. To, co skutečně rozhodne o tom, do jaké míry se i akciové trhy udrží na takovýchto úrovních a kam se posunou, budou zisky," řekla Stefanie Butcherová. Uvedla také, že krize podtrhuje potřebu rovnováhy v rámci portfolia. "Jde o to, aby v rámci portfolií byla větší rovnováha, než tomu bylo v předchozím desetiletí, a aby portfolia měla správný druh mixu napříč aktivy i sektory."



Válečná ekonomika také připomíná, jak je důležité mít expozici i vůči alternativám. "Již dlouho obhajujeme důležitost diverzifikace jak v rámci akcií, tak i v rámci akcií s pevným výnosem, a i přítomnost alternativní strategie," uzavírá Kristina Hooperová.

Zdroj: Invesco