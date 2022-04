Je čas na dluhopisy? Dnes se jim daří a stoupá euro

Firemní výsledky hlavně z evropské scény dnes podpořily pozitivní sentiment na finančních trzích. V zámoří sice čísla Netflixu posílají akcii 36 procent do záporu a jsou závažím pro Nasdaq i S&P 500, ale první z indexů umazává ztráty a druhý se nachází v plusu. Hlavní proud jde dnes vzhůru, Evropa solidně roste.

Po negativním období akciové trhy obracejí nahoru nejen s pomocí výsledků a předpokladu, že i tato sezóna dodá dobrá čísla. Vypadá to, že krátkodobou podporou jsou také sázky na dosažení vrcholu inflace a dostatečné započítání růstu úrokových sazeb. To vyplývá třeba z postoje BofA, která se vrací do dlouhých amerických dluhopisů.

Jedním z důležitých milníků je dosažení pozitivního reálného (o inflaci očištěného) výnosu právě u amerických dluhopisů. Atraktivita bondů s rostoucími výnosy postupně stoupá, přičemž právě tento bod můžeme brát i jako jeden z těch psychologických. Pokud by nás Fed už nepřekvapil přísnějším postupem proti inflaci, dluhopisům by se mělo dýchat lépe než předtím.

Stále ovšem na tento trh hledíme s nedůvěrou. Výnosy se sice výrazně a rychle zvedly, ovšem při minulých cyklech se zvyšovaly i v průběhu zvedání úrokových sazeb, které v současném případě ještě ani pořádně nezačalo. Fed se teprve chystá na rozjezd a velikost inflačního problému a velice napjatý trh práce mu nedají možnost slevit z poměrně vysokého tempa utahování. Dluhopisový trh navíc bude bojovat i s poměrně rychlým vyfukováním bilance Fedu, což je situace, se kterou v těchto rozměrech nemá zkušenost.

Krátkodobě se ovšem dluhopisům daří a výnosy klesají, a to na obou stranách Atlantiku. Eurodolar si dnes polepšil díky obecně lepší náladě na trzích i relativně jestřábímu komentáři z ECB. Pro korunu je dnešek mírně ziskový na páru s eurem, kde se posunula na 24,40. Přes půl procenta si pak připsala proti slábnoucímu dolaru. Data ani komentář z ČNB neměla na obchodování podstatný vliv, pohyb spíše odráží situaci na globálních trzích.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:40 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3903 -0.2199 24.4769 24.3761 CZK/USD 22.4785 -0.7900 22.6900 22.4530 HUF/EUR 370.7725 -0.4219 372.5751 370.4440 PLN/EUR 4.6368 -0.1517 4.6430 4.6245

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9652 0.9790 6.9736 6.8738 JPY/EUR 138.6520 -0.3303 139.6650 138.3850 JPY/USD 127.7890 -0.8881 128.7360 127.5070

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8318 0.2048 0.8335 0.8283 CHF/EUR 1.0276 0.0487 1.0305 1.0247 NOK/EUR 9.5527 0.1363 9.5807 9.4967 SEK/EUR 10.2481 -0.3791 10.2859 10.2242 USD/EUR 1.0850 0.5523 1.0868 1.0784

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3419 -0.9930 1.3561 1.3408 CAD/USD 1.2476 -1.1277 1.2625 1.2476