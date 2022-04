Zničení toho, co bylo budováno 30 let. Koho a jak zasáhne konec ruských firem na světových burzách

Především ruští miliardáři a to bez ohledu na to, zda sankcionovaní nebo sankcí ušetřeni, čelí nové výzvě. Tu podepsal ruský prezident Vladimir Putin 16. dubna a jejím obsahem je nařízení o delistingu akcií ruských firem ze zahraničních burz. Vrcholí tak proces, který započal již anexí Krymu ze strany Ruska v roce 2014. Koho a jak zasáhne?

Nejbohatší Rusové, mezi kterými jmenujme prvního v řadě Vladimíra Potanina nebo ocelářské mangáty Vladimíra Lisina a Alexeje Mordašova, budou muset přeskupit strukturu jimi ovládaných firem, včetně výplaty dividend. „Naprostá většina akcionářů se zalistovanými akciemi skrze depozitní certifikáty GDR na zahraničních burzách z finanční svobody a ekonomických vazeb se západem mnoho těžila,“ říká pro Bloomberg Anton Zatolokin, hlavní analytik ruského brokera Otkritie. „Zničení toho, co bylo postupně a pracně budováno po tři dekády, bude mít přímé i nepřímé dopady,“ dodává.

Jen málo jiných věcí, poznamenává Bloomberg, ukazovalo lepšící se ekonomiku Ruska a globální finanční integraci od konce let devadesátých a roky po přelomu tisíciletí lépe, než největší ruské firmy Norislk Nickel nebo Lukoil, které postupně registrovaly své programy GDR na burzách v New Yorku, Londýně nebo Frankfurtu.

K tomu přicházela čistá IPO. Jejich vrcholem byl rok 2007 na hodnotě kolem 17 miliard amerických dolarů. Pak nastalo postupné vychládání, které vystřídalo geopolitické napětí, ztělesněné jen celkem 6 miliardami dolarů kumulovaně od roku 2014, tedy anexe Krymu. Po ní i z těchto aktivit začaly postupně sankce činit značně nestabilní byznys. Byli tací, kteří na něm vydělali. Data Bloomberg ukazují, že vytrvale z trhu skupoval GDR například šéf Lukoilu Vagit Alekpetrov. Další vývoj zcela zlomilo datum 24. února 2022, počátek ruské invaze na Ukrajinu.

Po počátku invaze došlo ke zmrazení GDR ze strany zahraničních burzu takřka plošně v řádu jednotek dní. Mezinárodní sankce vůči Rusku, které vstoupily v platnost v důsledku invaze, postupně zasáhly ruské miliardáře, klíčové banky a dokonce významnou část devizových rezerv. Na ruské burze listované akcie ruských klíčových firem se také v řádu jednotek dní proměnily v penny stocks. Nová norma ruského prezidenta Putina dle údajů Bloomberg nařizuje ukončit obchodování s GDR do 10 dnů po jejím vydání (včera v textu jsme na základě informací Reuters psali o 5 dnes od účinnosti normy). Norma umožňuje povolit pokračování obchodování ve „zvláštních případech“.

Takovou výjimku chce podle nejnovějších údajů získat od ruské vlády například Lisinova NLMK PJSC, obchodovaná v Londýně. Kroky k delistingu již učinily společnosti Tatněft či EN+, i tam jsou ale dle zdrojů Bloomberg debatovány na druhé straně možnosti výjimky.

Investory zajímá především, jak se operace stažení GDR fakticky uskuteční. Podle dostupných a nepříliš kompletních dat z agentur Bloomberg či Reuters mají být GDR ukončeny, jinak řečeno zneplatněny, a místo nic vloženy řádné akcie odpovídajících firem na účty ruských nerezidentů přímo v Rusku. Od počátku invaze v reakci na světové sankce vůči Rusku a propad (řekněme spíše rozpad) moskevské burzy platí opatření, podle kterého v rámci regulace toku kapitálu zahraniční investoři nemohou prodávat ruské cenné papíry. Nyní tedy není možné ruské akcie a tedy ani takto nabyté výměnou za GDR prodat a inkasovat odpovídající výnos.

Ještě než došlo na přijetí ruské normy 16. dubna, začaly klíčové světové banky, například Chase, umožňovat držitelům GDR v ruských firmách jejich rušení. Zdroje Reuters potvrzují například rušení GDR v ruské EN+ skrze . Nejsilnějším akcionářem firmy je klíčový ruský miliardář Oleg Děripaska.

Ruský prezident Putin se rozhodl zlikvidovat akcionářská práva těch, kdo věřili v Rusko a investovali do něj po mnoho let. Kdo nemůže držet ruské akcie napřímo, bude poškozen, řekl v rozhovoru pro ruský list Kommersant zmiňovaný ocelářský magnát Lisin. Ti podle Lisina nemají co dočinění s politikou. Poškožení či spíše ztráta jejich akcionářských práv je pro Rusko vnímána jako nevratná.