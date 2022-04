Německý vývoz do Ruska klesl minulý měsíc o víc než polovinu. Experti čekají pomalejší růst německé ekonomiky

Vývoz z Německa do Ruska v březnu kvůli sankcím za invazi na Ukrajinu klesl o 57,5 procenta na 1,1 miliardy eur. Ve své zprávě to dnes uvedl německý statistický úřad. Rusko je tak pro Němce až dvanáctým nejdůležitějším trhem, zatímco ještě v únoru bylo na páté příčce. Podle nejnovějších průzkumů mezi experty i členy německé obchodní asociace se mimo jiné i v důsledku rusko-ukrajinské války očekává pomalejší růst německé ekonomiky. Ta je největší v Evropě a je na ní závislá řada českých podniků.



Ruští vojáci napadli 24. února Ukrajinu v rámci akce, kterou Moskva nazývá zvláštní vojenskou operací. Západ to přimělo k zavedení přísných sankcí, mezi které patří i vývozní omezení.

Celkově vývoz z Německa do zemí mimo Evropskou unii v březnu ve srovnání s únorem klesl o 7,2 procenta na 52,8 miliardy eur. Byl však o 3,2 procenta vyšší než loni v březnu.



Největším exportním trhem mimo EU zůstaly pro Německo Spojené státy, kam v březnu směřovalo zboží v hodnotě 13,5 miliardy eur. Bylo to o 21 procent více než o rok dříve. Do Číny Německo vyvezlo zboží za 10,2 miliardy eur, což je meziročně o procento méně. Vývoz do Británie klesl o 0,3 procenta na 6,4 miliardy eur.



Březnový průzkum německé obchodní asociace BGA ukázal, že většina jejích členů očekává v důsledku ukrajinského konfliktu zpomalení růstu ekonomiky. Podniky přesto vládní sankce proti Rusku podporují.

Podle expertů z institutu ZEW poroste německá ekonomika pomaleji i v příštích letech. Brzdit ji dál budou problémy s dodávkami, nedostatek surovin a dopady války na Ukrajině. Finanční experti nyní očekávají, že ekonomický růst bude spíše pomalý a v letech 2022 až 2024 bude průměrně ročně přidávat mezi dvěma a 2,5 procenta.



"I pro roky po roce 2023 vidí experti na finanční trh negativní dopady na ekonomický růst v Německu kvůli nové geopolitické situaci,“ vysvětlil prezident institutu ZEW Achim Wambach. Podle průzkumu pravděpodobně zanechá stopy přerušení dodavatelských řetězců, které ekonomiku zasáhlo už během pandemie covidu-19, rostoucí ceny energií a nedostatek surovin.



Dotazovaní očekávají, že HDP Německa v letošním roce vzroste o dvě procenta. Pro rok 2023 předpokládají růst o 2,5 procenta a pro následující rok o dvě procenta.



Asi 45 procent odborníků očekává, že válka na Ukrajině bude mít negativní důsledky v dalších pěti letech. Dopady války na jednotlivá odvětví ale budou různé. Nejtvrději by je podle odhadu expertů měla pocítit výroba vozidel, ocelářský průmysl, chemické a farmaceutické podniky a strojírenství.