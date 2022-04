Perly týdne: Musk v Twitteru, Buffett v HP a obrat v americkém cyklu

Jonathan Golub se domnívá, že technologie jsou dobrým aktivem pro turbulentní časy, ale zdaleka ne všechny. BofA poukazuje na možný obrat v „americkém“ akciovém cyklu, Musk investuje do Twitteru. Buffett do . A ještě více v nových Perlách týdne.



Odolné technologie: Jonathan Golub z se domnívá, že ty největší technologické společnosti jsou vhodnou investicí pro turbulentní časy. Poukázal na to, že během posledního roku byly právě tyto firmy schopny dosahovat vyššího růstu tržeb a marží než zbytek trhu. A i jejich valuační násobky se vyvíjely lépe. Což expert považuje právě za známku, že jde o dobrá aktiva pro náročnější období na trhu. CNBC připojila následující graf s vývojem cen akcií největších technologických firem na americkém trhu:





Zdroj: CNBC



Golub vidí znatelný rozdíl mezi předními technologickými firmami a jejich akciemi na straně jedné a zbytkem odvětví tvořeném menšími společnostmi. Ty tak odolné nejsou, což se opět ukazuje na vývoji jejich tržeb, marží a valuací. Expert pak podle svých slov nečeká recesi, americká ekonomika se bude spíše přehřívat, protože Fed nedělá dostatečné kroky pro utlumení vysoké inflace.



Klíčovým ukazatelem je podle Goluba schopnost zvyšovat tržby a zmíněná odolnost velkých firem je do značné míry dána právě tím, že jsou schopny neustále zvyšovat svůj obrat. Celkově jsou pak podle něj investice do technologií zajímavé, protože i když jim celkové prostředí nemusí nahrávat, stále lze v odvětví najít nějaké společnosti a akcie, kterým se povede dobře. Jde tedy o rozdílnou situaci třeba ve srovnání s energetikou, kde je vše plošně dáno tím, jak se vyvíjí ceny ropy.





Obrat v „americkém“ cyklu: BofA v následujícícm grafu popisuje návratnost amerických akcií relativně ke zbytku vyspělých trhů. Předposlední vrchol byl dosažen před prasknutím internetové bubliny, nástup na nový začal po finanční krizi 2008. BofA kreslí na konci křivky šipku značící další obrat směrem dolů, což implikuje, že americké trhy začnou za zbytkem světa zaostávat:





Zdroj: Twitter





Musk a : Na Yahoo Finance si všímají investice, kterou provedl šéf Tesly Elon Musk do akcií Twitteru. Ukazuje se, že Musk je ve firmě aktivním investorem a stal se členem vedení Twitteru. Podle Yahoo Musk nakupoval akcie v únoru a březnu za cenu mezi cca 30 – 40 dolary za akcii (nyní se cena pohybuje kolem 50 dolarů). A zazněla spekulace, podle které může současný pokles ceny akcií Tesly souviset s obavami některých investorů o to, zda se Musk nebude příliš věnovat Twitteru. Na akcii ale může zrovna tak doléhat uzavření továrny v Číně související s pandemií.



Buffett a : Na Bloombergu zase rozebírali investici Warrena Buffetta do . Zazněl názor, že motivací k nákupu těchto akcií mohly být pro atraktivnější valuace technologického sektoru. A může být klasickým příkladem firem, o které má Buffett zájem. Jde sice o technologickou společnost, ale v jádru věci se zaměřuje na spotřební zboží. Sama firma pak očekává, že prodeje počítačů by měly v následujících několika letech znatelně růst. V celku tak jde o společnost se silnou značkou, pozicí na trhu, které se zaměřuje na koncového spotřebitele a má před sebou slušný výhled. Bloomberg připomněl, že Buffett nějakou dobu nebyl investičně moc aktivní, což mohlo souviset s vysokými valuacemi akcií na americkém trhu.





Vzestup a pád sektorů: ukazuje, jak se od poloviny sedmdesátých let měnily podíly jednotlivých sektorů na kapitalizaci celého amerického trhu. Na počátku osmdesátých let si trh podle banky procházel energetickou bublinou, protože podíl tohoto sektoru se přiblížil 30 %. Na přelomu století vrcholila technologická bublina, podíl technologií se blížil 40 %. Následovala finanční bublina před rokem 2008 a v posledních letech opět výrazně roste podíl technologií, opak platí zejména o financích i zmíněné energetice:





Zdroj: Twitter