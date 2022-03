Warren Buffett kupuje pojišťovnu Alleghany za 11,6 miliardy dolarů. Končí období akvizičního sucha?

Americká společnost koupí za 11,6 miliardy dolarů (259 miliard Kč) pojišťovnu Alleghany. Investiční podnik investora a filantropa Warrena Buffetta si tím posílí váhu pojišťoven v portfoliu. 91letý Buffett si ještě před několika týdny stěžoval, že nenachází dobré investiční příležitosti. Transakcí podobného typu se posledních několik let stranil. Koupě Alleghany, kterou prý „60 let bedlivě pozoroval“, je pro něj největším obchodem od roku 2016.

Alleghany sídlí v New Yorku, v roce 1929 ji založili železniční podnikatelé Oris a Mantis Van Sweringenovi. Působí především v oblasti majetkového a úrazového pojištění a také v pojištění prostřednictvím dceřiných společností a investic. Vlastní rovněž zajišťovnu TransRe. Z železniční společnosti ji přetvořila na pojišťovací a investiční firmu rodina Kirbyových.

V portfoliu společnosti Berkshire jsou pojišťovny zastoupeny velmi významně. Berkshire už vlastní pojišťovnu Geico, která pojišťuje automobily, a zajišťovnu General Reinsurance. Právě pojišťovnictví je sektorem, které Berkshire zásadním způsobem pomohlo vyrůst v konglomerát s tržní hodnotou přes tři čtvrtě bilionu dolarů.

"Berkshire bude dokonalým trvalým domovem pro Alleghany, společnost, kterou pozorně sleduji už 60 let," uvedl Buffett, který je předsedou správní rady a generálním ředitelem . "Rodina Kirbyových za 85 let vytvořila podnik, který má mnoho podobností s ," dodal.



Berkshire za jednu akcii pojišťovny zaplatí 848,02 USD v hotovosti. Průměrnou cenu za posledních 30 dní tím Buffett přeplatí o 29 procent. Akcie Alleghany dnes dopoledne v New Yorku rostly o zhruba 25 procent. Cenový skok za poslední tři dny ukazuje graf:

Včetně dluhu za akvírovanou pojišťovnou byla transakce oceněna na 37,2 miliardy dolarů. I tato částka ale pro Berkshire představuje pouhých skoro 8 procent jejího hotovostního polštáře. Na další obchody tedy miliardářskému investorovi ještě peníze zbývají. Buffett se již pokoušel přesunout část z těchto skoro 150 miliard dolarů do aktiv, která by mu zajistila větší návratnost, kvůli vysokým valuacím ale nedokázal najít dostatečně atraktivní příležitosti. Stále více se tak uchyloval ke zpětnému odkupu akcií, což je podoba rozmístění kapitálu, které se desítky let spíše vyhýbal. V březnu ale navýšil podíl v a v loňském čtvrtém čtvrtletí si za miliardu koupil akcie vývojáře her Blizzard.

Obchod bude podle předpokladů Berkshire dokončen v letošním čtvrtém čtvrtletí. Alleghany pak bude fungovat jako nezávislá součást . Podmínky transakce zahrnují i takzvané “go-shop” období, během kterého může pojišťovna po dobu 25 dní uvažovat o jiných návrzích na akvizici.

Zdroje: Bloomberg, ČTK, Patria.cz