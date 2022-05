Rozbřesk: Dieselová krize se prohlubuje

Spiknutí pumpařů při nastavování marží podle všeho nabývá kolosálních rozměrů a nákaza se z Česka šíří už i za hranice naší kotliny! Ani v USA totiž vývoj cen ropy a produktů v poslední době neodpovídá historickým zkušenostem. Alespoň soudě dle vývoje cen nafty v New Yorku, která od ledna vzrostla asi na dvojnásobek. Tedy násobně více než cena surové ropy (WTI zdražila asi 3x méně).



A teď o něco vážněji...



Uvedený příklad ilustruje, že s nezvyklou dynamikou cen ropných produktů se skutečně nesetkáváme jen u nás. Jde o globální fenomén a jednoduché porovnání vývoje cen surové ropy a např. benzínu nebo nafty může být snadno zavádějící. Vždy je totiž třeba mít na paměti, že ceny produktů jsou s cenou ropy sice úzce spjaty, ale v podstatě jde o dva různé trhy. A ty se proto denně vypořádávají se společnými, ale i se svými specifickými šoky.



Trh s tzv. středními destiláty (mj. nafta, letecké palivo) vstřebává překvapení hned několik. A to není dobrá zpráva, protože dieselové motory pohání nejen přepravu zboží, ale například i zemědělství. A drahé energie následně tlačí i na růst cen spotřebitelských.



Poptávkový šok souvisí s nečekaně rychlým oživením ekonomiky po COVIDu, která podobně jako v případě jiného zboží aktuálně naráží na nedostatečnou nabídku.



Nabídkový šok je však v současnosti zásadnější a souvisí hlavně s nedostatkem ruské nafty. Ten spíše než sankce reflektuje neochotu firem ruskou ropu převážet. Třeba firma Shell by mohla vyprávět, že obchodovat s ruskou ropou je sice finančně velmi výnosné, ale není to zrovna nejlepší reklama. Od ruské ropy a produktů tak dávají ruce pryč i nejtvrdší hráči na trhu, jako je například společnost Trafigura. Obchodníkům navíc prodražuje a komplikuje financování obchodů extrémní cenová volatilita a nepomáhají ani rostoucí sazby.



Zásoby dieselu v oblasti Rotterdamu se tak nepříjemně tenčí. Ve zmíněném New Yorku jsou nádrže plné nejméně za 32 let (delší data nejsou). K tomu připočtěme to, že dle čerstvých agenturních zpráv v květnu vývoz ruské nafty z Kaliningradské oblasti poklesne oproti dubnu asi o třetinu (Rosněft a Lukoil absentují).



Dieselová krize tak prozatím rozhodně není u konce...





*** TRHY ***



Koruna



Pár EUR/CZK se s blížícím se zasedáním bankovní rady ČNB (čtvrtek) vydal lehce vzhůru směrem k 24,70. Koruně mohly na apetitu ubrat opatrnější výroky některých centrálních bankéřů. Sentimentu neprospěly ani horší výsledky nálady v eurozóně, které se čistě technicky propisují do očekávání pomalejšího růstu.

Právě zasedání ČNB však zůstává pro korunu událostí týdne (pozitivní překvapení z hlediska koruny nečekáme).



Eurodolar



Výnos amerického desetiletého dluhopisu včera na krátko překonal hranici 3,00 %, což ovšem ještě nedokázalo zatlačit eurodolar pod hranici 1,05. Určitým varovným signálem do budoucna se stala pro dolar včera odpoledne zveřejněná podnikatelská nálada v americkém průmyslu. Celkový index ISM nejenže propadl, ale navíc jeho struktura nevypadá povzbudivě (především propad nových objednávek).

Každopádně na nějaké oslabení dolaru těžko před zasedáním Fedu sázet, tím spíše, že se kreditní prémie u italského vládního dluhu začínají s rostoucími eurovými sazbami roztahovat.