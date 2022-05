USA: Recese za rohem ?

Akcie se v zámoří obchodovaly spíše smíšeně. Investoři nebrali tak vážně možné známky ekonomického oslabení ze Spojených státech a Číně. Výrobní aktivita ve státě New York se během května totiž nečekaně snížila a spotřebitelské výdaje v Číně dosáhly nejhorší úrovně od začátku pandemie. Index S&P 500 se v první polovině dne pohyboval pod pátečním závěrem, nicméně v té druhé se nálada mírně lepšila. Nakonec však přibližně necelou hodinu před ukončením obchodování převážily spíše chmury a dobrá nálada byla ta tam. Nejhůře na tom byl opět technologický sektor.Akcie Twitteru se obchovaly níže o téměř 7 % po prohlášení Elona Muska, že nákup Twitteru není mimo stůl, ale je třeba snížit nejprve cenu. Musk si s cenou na trhu pohrává, jak se mu zlíbí a nedivili bychom se, kdyby to mělo dohru u komise pro cenné papíry.Hlavní obavou pro trhy zůstává riziko hospodářského poklesu v prostředí cenových tlaků a rostoucích nákladů na půjčky. Group Inc. Senior Chairman Lloyd Blankfein vyzval společnosti a spotřebitele, aby se připravili na recesi v USA, a uvedl, že jde o "velmi, velmi vysoké riziko". Americký trh zatím počítá se 40% pravděpodobností recese.

Wall Street závěr: DJ +0,1 %; S&P -0,4 %; Nasdaq -1,2 %