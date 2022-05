Británie chce prosadit změny v severoirském protokolu i bez souhlasu EU

Británie chce jednostranně prosadit změny v takzvaném severoirském protokolu, který je součástí dohody o vystoupení země z Evropské unie. V britském parlamentu to dnes řekla ministryně zahraničí Liz Trussová. Podle ní vláda hodlá v nejbližších týdnech předložit zákon, který by umožnil zjednodušení přepravy zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Británie. Takový krok by ale byl porušením právně závazné dohody o brexitu, kterou před necelými dvěma lety s Bruselem podepsal premiér Boris Johnson, napsala agentura AP. Brusel dnes varoval, že jednostranné kroky Londýna jsou nepřijatelné a unie na ně bude reagovat.



Evropská unie změny ve složitě dojednaném protokolu odmítá a tvrdí, že řešení problémů ohledně přepravy zboží do Severního Irska lze dosáhnout i bez nich. Británie ale nyní v dlouhodobém sporu přitvrdila a dala na srozuměnou, že změny zákonů prosadí i bez souhlasu Bruselu.



Místopředseda Evropské komise a vyjednavač za EU Maroš Šefčovič dnes uvedl, že pokud Londýn podnikne jednostranné kroky, Brusel na ně bude reagovat "všemi dostupnými prostředky". Jednostranné kroky Londýna jsou podle komisaře nepřijatelné a odporují podepsaným mezinárodním úmluvám. Přesto je EU ochotna nadále vyjednávat, napsal v rozsáhlém prohlášení zveřejněném po vystoupení Trussové.



Chystaný britský zákon budí v Bruselu obavy ze tří důvodů, píše Šefčovič. Severoirský protokol je kodifikací pokroku dosaženého v mírovém procesu. Protokol je mezinárodní dohodou a jednostranné změny smlouvy jsou nepřijatelné. Dohoda je navíc nezbytným základem pro budoucí dohodu o obchodu a spolupráci, stojí v prohlášení.



Irský ministr zahraničí Simon Coveney minulý týden varoval, že pokud Londýn nakonec sáhne k jednostranným změnám protokolu, může očekávat právní kroky ze strany EU a také případná protiopatření.



Podle Trussové jsou plánované změny v souladu s mezinárodním právem. "Stále dáváme přednost tomu najít řešení v jednání s EU, a i když připravujeme zákon, jsme otevření dalším debatám," řekla poslancům šéfka diplomacie.



Díky protokolu Severnímu Irsku po brexitu zůstala otevřená hranice s Irskem, které je nadále členem unijní sedmadvacítky. Zároveň ale region částečně ztratil dosavadní pevná pouta se zbytkem Británie, protože některé zboží putující mezi oběma částmi ostrovní země nyní podléhá přísným kontrolám.



Britská vláda se odhodlala vyhrotit spor s unií poté, co volby do regionálního parlamentu v Severním Irsku začátkem měsíce vyhrála republikánská strana Sinn Féin, která usiluje o sjednocení Irska. Severoirská Demokratická unionistická strana (DUP) s ní ale odmítla uzavřít dohodu o vládě právě kvůli výhradám k severoirskému protokolu.