Praskání technologické bubliny, obrat na akciovém trhu a přehodnocování u kryptoměn

Dochází k praskání technologické bubliny, nejvíce to odnášejí firmy, které investují do budoucích technologií a nyní negenerují žádné zisky. Pro Bloomberg to uvedla Victoria Greene, která působí jako investiční ředitelka ve společnosti G Squared Private Wealth.



Investorka míní, že dolů jdou nyní výrazně i některé firmy, které byly mezi investory oblíbené během pandemie, typickým příkladem může být Peloton. Dochází ale i k tomu, že s vodou se z vaničky vylévá i dítě – celková averze k technologiím táhne dolů i firmy jako či . Tedy společnosti, které generují miliardy dolarů a ve svých rozvahách drží vysokou zásobu hotovosti.



Greene uvedla, že co se týče investic, její společnost „poněkud tíhla k medvědům“, nečekala ale, že „to bude tak zlé“. Již delší čas se zaměřuje zejména na hodnotové akcie a to doporučuje i dalším investorům pro následující období. „Kvalita, dividendy, cash flow a nudné tituly,“ jsou směrem, kam by se nyní měli investoři podle expertky vrtnout.



Zisková sezóna „nás nezachránila, i když zisky byly dost dobré.“ Greene míní, že na záchranu akciového trhu se nyní nedá spoléhat ani u Fedu. Chybu podle ní dělají ti, kteří tvrdí, že akciový trh již oslabil natolik, že centrální banka změní svou politiku tak, aby ceny akcií podržela. Důvod, proč tak neučiní, je jednoduchý – trvající silné inflační tlaky.



Sektorově podle investorky nyní vypadá nejlépe energetika a zboží necyklické spotřeby. Vyhnout se je naopak dobré „nastraženým minám“, což jsou společnosti typu zmíněného Pelotonu. Ochranu by v současném prostředí měly nabídnout naopak dividendové akcie a celkově defenzivní tituly. „Nakonec se ale dostaneme do bodu, kdy začneme kupovat,“ dodala ovšem Greene.



Investorka se řadí k těm, podle kterých je na trhu nejvíce nebezpečné spoléhat na to, že „tentokrát je to jinak“. Podle ní to nikdy není jinak, patrné je to mimo jiné i na monetární politice. Ta nikdy není nastavena přesně tak, jak by měla být, Fed je ve svých krocích buď opožděný, nebo jedná unáhleně, a podobně. Jinak to ale tentokrát nebude ani co se týče obratu na trzích – ten se vždy dostaví a bude tomu tak i nyní.



Na dotaz týkající se vývoje na kryptoměnách investorka uvedla, že podle ní dnes řada lidí přehodnocuje svůj pohled na toto aktivum. Ukazuje se totiž, že nejde o zajištění proti inflaci tak, jak se často tvrdilo. A pokud mají kryptoměny vysokou korelaci třeba s akciemi na trhu Nasdaq , je podle expertky pro řadu investorů nyní otázka, proč radši nevlastnit akcie. Zájem o kryptoměny přitom podle ní dříve živila i snaha nezůstat pozadu za těmi, kteří na nich zbohatli. Ale i tento trend se může nyní otáčet. Lidé se stále více ptají, „k čemu by měly kryptoměny skutečně sloužit?“ Přitom blockchain je podle investorky „evidentně hodnotná technologie“.



Zdroj: Bloomberg