Británie vyrobila v květnu nejméně aut za 75 let, vývoz do USA brzdí cla

Výroba aut v Británii byla v květnu s výjimkou období pandemie covidu-19 nejslabší od roku 1949. V ostrovní zemi se minulý měsíc vyrobilo 49.810 vozů, což je téměř o třetinu méně než před rokem. S odkazem na sdělení Sdružení výrobců a obchodníků s automobily (SMMT) o tom informuje BBC. Podle svazu britských výrobců jsou na vině především americká cla, která uškodila vývozu, ale i pokračující přechod továren na výrobu elektromobilů.



Vývoz do Spojených států se snížil na polovinu. Pokles nastal poté, co administrativa prezidenta Donalda Trumpa v březnu oznámila 25procentní cla na automobily a automobilové součástky.



Trumpova cla způsobila, že někteří britští výrobci automobilů zastavili dodávky. SMMT však vidí budoucnost optimisticky. Na konci června se totiž dovozní cla na britská auta vyvážená do USA mají snížit.



Británie a Spojené státy v květnu uzavřely obchodní dohodu, která zahrnuje snížení dovozní daně na 100.000 britských automobilů ročně z 25 procent na deset. To odpovídá počtu vozidel, která Británie do USA vyvezla v loňském roce. Všechny automobily vyvezené nad tuto kvótu budou podléhat dani 27,5 procenta.